Inauguran segundo centro operativo del proyecto “Tequios por la Restauración” en Iztapalapa

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México inauguró el segundo centro operativo del proyecto “Tequios por la Restauración”, un programa orientado a fortalecer la participación comunitaria en acciones de restauración ecológica.

El espacio se ubica en el Centro Urbano del Bienestar Integral para la Tierra y la Organización Comunitaria, conocido como “El Cubito”, en el Cerro del Peñón Viejo, en Tepepolco, Iztapalapa.

Con esta sede, el proyecto ampliará su capacidad operativa en el oriente de la ciudad mediante la organización de actividades comunitarias, facilitación de herramientas y creación de espacios de capacitación.

Durante el acto se firmó el convenio que formaliza a “El Cubito” como centro operativo de la Red de Tequios por la Restauración. Esto permitirá articular acciones entre autoridades, organizaciones civiles y habitantes, así como fortalecer los procesos de restauración urbana y conservación de la biodiversidad.

Como parte de la jornada inaugural se impartió capacitación teórica y práctica sobre el uso de motosierras y desbrozadoras, consideradas herramientas clave en los trabajos comunitarios de manejo y recuperación de áreas verdes.

El proyecto “Tequios por la Restauración” fue presentado en 2024 como una estrategia para impulsar la colaboración ciudadana en tareas ambientales, bajo un enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza. Su objetivo es consolidar una red diversa y comunitaria que promueva acciones de restauración en espacios urbanos y periurbanos.