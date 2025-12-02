La Guelaguetza llega a Naucalpan con música, tradición y artesanías de Oaxaca

La Guelaguetza, una de las celebraciones culturales más importantes y representativas del estado de Oaxaca, llegará este fin de semana a Ciudad Naucalpan, donde familias, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música, danzas tradicionales, gastronomía típica y la presencia de artesanos provenientes de las ocho regiones oaxaqueñas. El evento se llevará a cabo en la Plaza Revolución, ubicada en la Avenida 16 de Septiembre, en Naucalpan Centro.

Las autoridades municipales informaron que esta celebración comenzará el 5 de diciembre, con un horario de 14:00 a 18:00 horas, y continuará los días 6 y 7 de diciembre, de 15:00 a 20:00 horas. Durante estas tres jornadas, el público podrá presenciar actividades culturales, recorridos de calenda, espectáculos musicales y demostraciones gastronómicas que buscan acercar la riqueza cultural de Oaxaca a la población de Naucalpan.

El programa contempla presentaciones especiales tanto el sábado como el domingo. El 6 de diciembre, la jornada iniciará con una Calenda Oaxaqueña de 15:00 a 15:30 horas, seguida de un acto protocolario de apertura. Más tarde, de 16:00 a 18:00 horas, se presentará la tradicional Guelaguetza acompañada por la Orquesta Filarmónica, la cual ofrecerá un repertorio lleno de música regional. Para cerrar la tarde, el público podrá disfrutar del Ensamble Nabaní, originario del Istmo de Tehuantepec, y del Conjunto TINDU, conocido como “El colibrí mazateco”, entre las 18:00 y 20:00 horas.

El domingo 7 de diciembre, la programación será similar. Habrá nuevamente Calenda Oaxaqueña, acto protocolario y la presentación de la Guelaguetza con la Orquesta Filarmónica. Después, el escenario será ocupado por el Conjunto Musical Oaxaqueño, y finalmente, de 19:00 a 20:00 horas, se presentará Santa Perica, grupo que interpretará guapangos y chilenas típicas de las costas de Oaxaca.

La festividad contará también con la participación de artesanos y cocineras tradicionales que ofrecerán pan, chocolate, tlayudas y otros alimentos característicos de la cocina oaxaqueña. Con ello, las autoridades buscan impulsar el comercio local y brindar un espacio de convivencia cultural entre los habitantes.

El recorrido de la Calenda Oaxaqueña tendrá como punto de partida la Glorieta Morelos, desde donde avanzará hacia la explanada de la Plaza Revolución, lugar que funcionará como escenario principal para todos los espectáculos. Las autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades permiten mantener vivas las tradiciones de México y acercar expresiones culturales de otras regiones del país a la comunidad naucalpense.

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social y la Dirección de Servicios Públicos, invitó a las y los vecinos a asistir con sus familias y disfrutar de esta celebración que, además de su riqueza cultural, representa un acto de convivencia, identidad y esperanza.

Con esta edición de la Guelaguetza en Naucalpan, el municipio reafirma su compromiso por promover actividades culturales que enaltecen las tradiciones mexicanas y fortalecen el tejido social.