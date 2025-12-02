Retiran 638 vehículos en Tlalnepantla con el Operativo Calle Libre

El Gobierno de Tlalnepantla sigue trabajando en la estrategia Operativo Calle Libre, con la que se busca que los espacios públicos regresen a ser lugares seguros para todos.

Otro de los puntos que se busca conseguir, es poder garantizar que en el municipio las vialidades no sean obstruidas por ningun objeto. De esta manera asegurando la mejora de las condiciones de movilidad para peatones y automovilistas.

De mano de estos trabajos, las autoridades municipales han reforzado por igual acciones de retiro de bienes perdidos, abandonados, deshabitados o de los que se desconoce quien es su dueño.

Gracias a los últimos avances se han retirado 638 vehículos de la vía pública; clave para una ciudad más limpia, ordenada y con mejor movilidad.

En caso de que se necesite reportar el retiro de un vehículo mal estacionando o abandonado hay que comunicarse con la Coordinación de Atención Ciudadana del municipio.

Para agilizar el proceso se tiene que tener a la mano:

. Ubicación exacta del vehículo, es importante aportar referencias visuales.

. Marca, modelo, color, y placas.

. Datos de contacto: nombre completo y teléfono, con los que se dará seguimiento al reporte.