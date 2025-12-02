¿Sigue cerrada la Calzada Ignacio Zaragoza? Reporte de la protesta de ciclistas (X: CDMX noticias)

Se reporta un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza por parte de ciclistas que exigen justicia por la muerte de José, un joven de aproximadamente 25 años, que perdió la vida tras ser atropellado el pasado viernes 28 de noviembre.

José murió presuntamente luego de ser arrollado por un autobús de pasajeros de la Ruta 37, que circulaba por avenida Guelatao, en la colonia Santa María Aztahuacán.

Permanece el bloqueo de ciclistas en la Calzada Ignacio Zaragoza

Este 3 de diciembre, familiares y conocidos del joven ciclista cerraron los carriles laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Calle 7, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Hasta el momento, permanece el bloqueo de los manifestantes, quienes exigen a la policía capitalina y a la Policía de Investigación que se realicen las averiguaciones correspondientes para fincar responsabilidad al probable responsable del homicidio de José.





¿Qué le ocurrió a José, el joven ciclista por quien cerraron Calzada Ignacio Zaragoza?

De acuerdo con las primeras versiones, el joven circulaba por la ciclovía cuando el autobús habría girado a la derecha a la altura del Eje 6 Sur, impactándole mortalmente.

El cuerpo de José fue levantado por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el peritaje correspondiente.