Tlanepantla estrena 70 unidades para la recolección de basura

El Gobierno de Tlanepantla implementó diversas actividades y operativos para mejorar la calidad de vida de los vecinos del municipio.

Se adquirieron 70 nuevos camiones de basura que recorren las 265 comunidades del municipio, mismos que recolectaron 152 mil 737 toneladas de residuos sólidos urbanos depositados en el Relleno Sanitario Municipal durante el presente año.

En sus diferentes recorridos que realizó el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz por colonias, pueblos y fraccionamientos, el Edil hizo un llamado a las y los habitantes para evitar depositar cascajo de forma ilegal en la vía pública, ya que esto genera diversos problemas en las comunidades. Mediante diversos dispositivos, se retiraron 569 toneladas de este material que obstaculizaba banquetas, calles y avenidas, y que ponía en peligro a transeúntes y conductores.

Una de las más sentidas demandas por parte de la ciudadanía es el bacheo, para dar atención a esta problemática, la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano intervino 45 mil 88 metros cuadrados de superficie y así garantizar una movilidad más segura para los automovilistas.

También, se retiraron 2 mil bienes mostrencos, equivalente a más de 7 toneladas de objetos colocados ilegalmente en calles de Nuestra Ciudad y se llevaron a cabo 638 intervenciones para el retiro de automóviles, de éstos, 184 fueron enviados a depósitos para su resguardo y posible chatarrización. Otros 454 vehículos fueron retirados de las calles de forma voluntaria por sus propietarios, contribuyendo a la recuperación del espacio público.