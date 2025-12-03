900 niños y adolescentes son detenidos por posesión de droga y robo en 10 meses en CDMX

NNyA El segundo crimen con más incidencia entre esta generación es la posesión de droga y narcomenudeo. (Especial)

De enero al 15 de octubre del 2025, 897 niños y adolescentes de 11 a 17 años han sido detenidos por posesión de droga y robo en distintas modalidades en la Ciudad de México, sin embargo, en este mismo periodo, mil 119 personas de este rango de edad fueron presentadas ante el Ministerio Público por su participación en diversos delitos.

Aunque el número de niños, niñas y adolescentes (NNyA) trasladados a la Fiscalía capitalina se ha mantenido en un promedio de mil 962 anual, su involucramiento en ilícitos de alto impacto como el homicidio doloso, narcomenudeo, lesiones dolosas, encubrimiento por receptación, narcomenudeo y violencia se mantienen con cifras altas o incluso a la alza en los últimos cinco años. Menores de edad se sienten orgullosos de pertenecer a grupos delictivos, inclusive presumen en redes sociales sus múltiples ingresos al Ministerio Público, así como la pertenencia a grupos criminales como “La Unión Tepito” y “La Anti Unión Tepito” y su tarea de matar, extorsionar y autollamarse sicarios.

Robo a negocio, en el que más participan

La cifra más alarmante la mantiene el robo a negocio sin violencia, crimen del cual, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a 262 menores a comparecer con las autoridades, no obstante, un año antes se reportaron 691 NNyA detenidos por esta falta y en años anteriores, en 2022 y 2023, el número fue peor, con 969 y 980 capturados respectivamente.

El segundo crimen con más incidencia entre esta generación es la posesión de droga y narcomenudeo, del cual a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en su Órgano de Política Criminal tiene números equivalentes en el total de carpetas de investigación por el número de arresto ejecutados por la SSC.

Los arrestos por posesión de droga van en aumento, 17 por ciento más del 2022 al 2025, de 193 a 225 cada año. Uno de los picos más notables fue del 2022 al 2023, cuando se reportó una subida del 39 por ciento, de 193 a 269 detenidos. Posteriormente, en 2023, fueron llevados al MP 274 NNyA.

Por ese crimen, 202 carpetas se abrieron en 2021; un año después 172; luego volvió a subir a 213 en 2023 y para los primeros 10 meses del 2025 se acumularon 195 en el MP, sin cambios notables a la baja en los últimos cinco años.

En el caso de homicidio doloso, incluyendo feminicidio, de los 27 capturados en 2021, a 21 se les continuaron las indagatorias; cuando en 2022 hubo 24 detenidos, únicamente 17 tienen averiguaciones en su contra; luego, en 2023, de 10 arrestos se iniciaron 13 carpetas; un año después de 24 capturados a 20 se les comenzaron las indagatorias y en el último año se abrieron 16 carpetas de 13 detenidos.

Pelean el control de la Morelos

En múltiples plataformas digitales, niños de 11 a jóvenes de 19 años aparentes integrantes de las organizaciones criminales “La Anti Unión Tepito” y su antagónico, “La Unión Tepito” crearon listas de difusión y grupos públicos en los que presumen sus planes y amenazas para asesinarse y apoderarse de las calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, para controlar la comercialización de drogas y exterminar a cualquier enemigo que circule por las vialidades que nombran como suyas.

Los niños se nombran como “Uvas”, organización criminal controlada por el “Betito” — quien se encuentra preso — y que cumplía la función como los proveedores de armas de la “Unión Tepito” y que se separaron para operar de manera independiente.

La identidad de los jóvenes que manejan los perfiles y presumen los asesinatos que cometen son públicos, uno de ellos es Deymar Vallejo, asesinado en 2024; así como “El Muela”, “El Johan”, “El Uriel”, “El Gael”, “El Ebry” y “El Mata Tibios”; en su descripción muestran que estudian la secundaria e invitan a más menores a integrar “La Unión” y “La Anti Unión”.

En sus perfiles están bien definidas las calles que les pertenecen. A los “Uvas” les corresponden las vialidades Mecánicos, Hojalatería, Peluqueros, Mineros y Carpintería, mientras que la Unión se adueñó de Jarcería, Imprenta, Hortelanos, Relojeros, Sastrería, Armería, Carroñeros y Penitenciaría; si se cruzan a un territorio que no les corresponde, amenazan con matarse.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, expuso que 30 mil niños y niñas habían sido captados por grupos delictivos en México y en 2018, dicha cifra se elevó a 460 mil.

Alta incidencia en robo a negocio y vehículo

El robo a negocio sin violencia, el cual creció 19 por ciento de 2021 a 2022, de 814 a 969 detenidos; luego, en 2023 se registraron 980; 691 en 2024 y en el periodo mencionado en 2025, ya habían 262 NNyA subidos a una patrulla hacia el MP.

En cuanto a robo a transeúnte en vía pública con violencia, con 194 detenidos de enero a octubre del 2025. De 2021 a 2022, esto creció tres por ciento, de 439 a 452 NNyA arrestados, después 320 en el año siguiente y 262 detenidos en 2024.

El número de detenidos por robo a vehículo sin violencia creció 76 por ciento en cuatro años, de 37 en 2021 a 65 en los primeros 10 meses del 2025. Esta incidencia subió de 36 a 47 del 2023 a 2024, 31 por ciento arriba.

Así, el robo a vehículo en su modalidad de ejecución con violencia también ocupa un puesto importante en el listado, cifra que si bien, pasó de 41 a 25 del 2022 al 2023, en el año siguiente subió 16 por ciento, con 29 detenidos; para los primeros 10 meses del 2025, 24 NNyA acudieron al MP por esta situación.

Reclutamiento por violencia en los hogares, pero sin programas para prevenirlo

De acuerdo con el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, el reclutamiento y utilización de las niñas, niños y adolescentes se deriva de condiciones que pueden ser desde el entorno familiar, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la victimización por violencia familiar, hasta el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.

El análisis enfatiza que un gran porcentaje de los ilícitos y las conductas violentas se suelen concentrar en las grandes urbes y ello se debe a que los asentamientos precarios son muestra de concentración y conductas violentas. Estos barrios reúnen a jóvenes en condiciones de educación de mala calidad y con pocos estímulos para mantenerse en la escuela, numerosas formas de asociación violenta, bandas, pandillas, sumado a la circulación de mercancías ilegales, de drogas y de armas, trabajo en actividades criminales.

Lo anterior se puede corroborar con que la participación de adolescentes en violencia familiar también es recurrente, con subidas en su involucramiento en todos los años, 83 por ciento más del 2021 al 2024, de 18 a 33 arrestos y en 2025, hasta octubre, fueron subidos a una patrulla 16 niños y adolescentes.

El 27 de octubre de 2020, dos niños mazahuas desaparecieron en el Centro Histórico capitalino, ambos fueron secuestrados por integrantes de “La Unión Tepito” y posteriormente, uno de los criminales tiró los cuerpos desmembrados en la banqueta de la calle República de Chile. Como prevención, se creó el programa “Barrio Adentro” en la capital, que se transformó en “Casa por Casa”. En la actualidad solamente existe el programa “Alto al Fuego” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyos económicos que se entregan a personas a partir de 12 años que se encuentren en riesgo de involucrarse en delitos, principalmente aquellos que viven en las Alcaldías Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, pero no en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde se asienta “La Unión Tepito”.

Al cuestionar a la SSC si se cuenta con una estrategia mayor y profunda para que las infancias no integren células criminales o salgan de estas, concluyeron que por el momento no existe.

Su enredo con la vida criminal los ha llevado a envolverse con más delitos, como encubrimiento por receptación, cuando una persona adquiere, oculta o recibe objetos sabiendo que provienen de un delito previo, como un robo, sin haber participado en él. Esto es concurrente entre los adolescentes detenidos, pues en tres años, de 2021 a 2023, aumentó treinta por ciento, de 30 a 39 arrestos cada año y en 10 meses del 2025, fueron detenidos 17. En los últimos cinco años se capturaron 134 sujetos de este rango de edad.

Por “otros robos” sólo de enero a octubre del 2025 fueron detenidos 33 y en cinco años se arrestó a 214, el año 2022 el de mayo incidencia, con 60 capturados.

Las armas también están cerca de las infancias y adolescencias, incluso con mayor recurrencia que otros crímenes de menor impacto como amenazas. Este ilícito no ha sido erradicado, en 2021 fueron detenidos 16 niños y adolescentes, 18 en 2022, 14 al año siguiente y 15 en 2024. Para 2025 ya había seis de estos sujetos en comparecencia con las autoridades.