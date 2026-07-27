Licencia de conducir permanente CDMX: ¿Cuál es la fecha límite para solicitar el trámite este 2026?

Adiós a la licencia permanente CDMX | Esta es la fecha límite para tramitarla. (Magdalena Montiel Velázquez)

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) dejará de emitirse a partir de 2027, por lo que las personas interesadas en obtenerla tienen cada vez menos tiempo para realizar el trámite.

Este lunes 27 de julio, autoridades capitalinas confirmaron que el programa continuará vigente durante lo que resta de 2026. Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, recordó que la licencia permanente se mantiene disponible, aunque ya comenzó la cuenta regresiva para su conclusión.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

Los capitalinos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para solicitar su licencia permanente. Después de ese día, el programa llegará a su fin y, a partir de 2027, el documento regresará a su vigencia estándar de tres años.

De Botton Falcón señaló que desde la reactivación del programa se han expedido más de 2 millones de licencias permanentes, lo que, aseguró, refleja una alta aceptación entre la ciudadanía.

Además de permitir que los conductores eviten renovaciones posteriores de su licencia, el funcionario explicó que los recursos recaudados mediante este trámite se destinan a proyectos de transporte público en la capital.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente de la CDMX?

El trámite tiene un costo de 1,500 pesos, mediante un pago único. Puede realizarse en línea a través de los canales oficiales de la Ciudad de México o de manera presencial en los módulos habilitados.

Entre los principales requisitos se encuentran una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y el pago correspondiente. Para quienes solicitan una licencia por primera vez, también es necesario acreditar el examen teórico de conducción.

¿Cómo tramitar la licencia permanente?

El procedimiento en línea requiere ingresar con una cuenta Llave CDMX, proporcionar la documentación solicitada y efectuar el pago. Dependiendo del caso, será necesario acudir a un módulo autorizado para completar el trámite o recibir el documento físico.

Las autoridades capitalinas llamaron a quienes estén interesados en obtener la licencia permanente a realizar el proceso antes del 31 de diciembre de 2026, ya que hasta el momento no se contempla que el programa continúe durante el próximo año.