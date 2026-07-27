Reavivan Base Operativa C2 en Naucalpan

Naucalpan

El gobierno de Naucalpan concluyó la rehabilitación de la Base Operativa C2 de Lomas de Sotelo, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta de la Guardia Municipal y ampliar la cobertura de seguridad para más de 200 mil habitantes.

El presidente municipal, Isaac Montoya, informó que la intervención forma parte de la estrategia de transformación de la seguridad pública en el municipio, mediante la modernización de la infraestructura destinada a las corporaciones policiales.

El inmueble fue equipado con nueva iluminación, torretas, impermeabilización y mantenimiento integral, además de adecuaciones para mejorar las condiciones de operación del personal encargado de las tareas de seguridad.

Montoya detalló que estas acciones buscan fortalecer la presencia de la Guardia Municipal en las comunidades y brindar una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia.

El presidente municipal subrayó que la estrategia de seguridad implementada por su administración ha permitido consolidar un modelo de proximidad con la ciudadanía, el cual, afirmó, ya muestra resultados con un mayor número de patrullas y elementos operativos, así como una reducción en el robo de vehículos.

El edil añadió que el gobierno municipal continúa con la recuperación de vialidades, la construcción de “Senderos Seguros” y el desarrollo de los Triángulos del Bienestar, proyectos orientados a mejorar el entorno urbano y reforzar la seguridad en distintas colonias del municipio.

La Crónica de Hoy 2026