CDMX reporta ingresos récord y aumenta 156% la inversión pública en primer semestre de 2026

CDMX presume finanzas sólidas con más ingresos y menor endeudamiento

La Ciudad de México cerró el primer semestre de 2026 con ingresos por 183 mil 653 millones de pesos, cifra que superó en 9.5 por ciento lo previsto en la Ley de Ingresos y representó el 59 por ciento de la meta anual.

Al mismo tiempo, el gobierno capitalino informó que ejerció 17 mil 656 millones de pesos en inversión pública, equivalente a un incremento de 156 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, mientras la deuda pública mantuvo una tendencia descendente.

Los principales resultados han sido, entre varios, una recaudación histórica del Impuesto Predial, con 26 mil 575 millones de pesos, y del Impuesto sobre Nóminas, con 30 mil 434 millones de pesos, ambos con niveles sin precedente para un primer semestre. Los ingresos locales alcanzaron 87 mil 644 millones de pesos, 12.2 por ciento por encima de lo estimado.

Fue en la presentación del Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre del año que la administración capitalina informó que el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales recaudó mil 80.6 millones de pesos entre enero y junio, mediante pagos relacionados con predial, agua y multas de tránsito, además de beneficiar a más de 186 mil contribuyentes. Debido a estos resultados, el programa fue ampliado hasta septiembre de 2026.

Además, el gobierno reportó que 3.6 millones de personas recibieron algún beneficio derivado de los distintos programas fiscales implementados durante el año, mientras que la emisión de licencias permanentes superó los 2 millones de documentos, cuyo trámite permanecerá vigente únicamente durante 2026.

Recursos en obras, movilidad y agua

En materia de gasto, la administración capitalina informó que durante el primer semestre fueron ejercidos 17 mil 656 millones de pesos en inversión pública, lo que representó 10 mil 758 millones de pesos adicionales respecto al mismo periodo de 2025.

Los recursos se destinaron principalmente a infraestructura urbana, movilidad, agua y programas sociales. La inversión en obras públicas aumentó 88.4 por ciento, con acciones como la repavimentación de vialidades primarias, iluminación de caminos seguros y obras en el CETRAM Huipulco.

En movilidad, el gasto creció 44.7 por ciento, con recursos destinados al mantenimiento del Metro, nuevas líneas de trolebús, trenes ligeros y proyectos de electromovilidad. Por su parte, la inversión en agua aumentó 28 por ciento, mientras que los recursos para bienestar social crecieron 23 por ciento, con financiamiento para programas sociales como Ciudad que Cuida al que Cuida, Hombres Bienestar y Desde la Cuna.

La Secretaría de Administración y Finanzas también informó que reforzó la coordinación con las 16 alcaldías para acelerar la ejecución de proyectos financiados mediante el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), lo que derivó en un incremento de 19.6 por ciento en el gasto ejercido por los gobiernos locales durante la primera mitad del año.

Los proyectos financiados mediante el Fondo Mixto han sido recursos para el Tren Ligero, iluminación, rehabilitación de embarcaderos en Xochimilco, infraestructura cultural, deportiva y obras de movilidad, por un monto autorizado cercano a 3 mil 988 millones de pesos.

Reducción de deuda y coinversión para L3 del Metro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que los resultados reflejan un incremento en los ingresos y la inversión sin aumentar impuestos ni contratar mayor endeudamiento.

“Los ingresos de la Ciudad de México ascendieron a más de 183 mil millones de pesos.”

La mandataria agregó que la inversión ejercida en infraestructura permitió avanzar en obras como la pavimentación de 250 kilómetros de vialidades, la instalación de 334 kilómetros de iluminación, la renovación de 500 escuelas, 318 intervenciones de drenaje, nuevas líneas de autobuses eléctricos, la modernización de la Línea 2 del Metro, la transformación del Tren Ligero y la construcción de nuevas líneas de Cablebús.

También indicó que la administración mantiene una política de menor endeudamiento mientras incrementa la inversión en infraestructura y programas sociales.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, afirmó que los resultados responden al incremento en la base de contribuyentes y a los programas de beneficios fiscales implementados durante el año.

“La Ciudad de México continúa con finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles.”

El funcionario explicó que el incremento de la recaudación se obtuvo sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas existentes, apoyado en programas de regularización, descuentos fiscales y pagos anticipados del predial.

Añadió que durante enero y febrero se registró la mayor cantidad de pagos anticipados de ese impuesto, con 12 mil 981 millones de pesos.

En cuanto a la deuda pública, informó que la Ciudad mantiene una reducción acumulada de 8.4 por ciento respecto a 2018 y conserva la calificación crediticia más alta entre las entidades federativas, además de ser la única cuyo nivel de ingresos locales supera a los recursos federales que recibe.

L3 será rehabilitada mediante esquema de coinversión

También se dieron a conocer detalles sobre el proyecto de rehabilitación integral de la Línea 3 del Metro, cuya inversión estimada supera los 40 mil millones de pesos.

El esquema contempla una coinversión entre el Gobierno capitalino y una empresa privada seleccionada mediante licitación pública, en la que la empresa aportará capital y capacidad de ejecución, mientras la administración conservará la rectoría del proyecto.

El secretario de Finanzas aseguró que el modelo contempla tres garantías: el Metro permanecerá como un servicio público, la tarifa de cinco pesos no será modificada y todos los recursos serán administrados mediante un fideicomiso público para garantizar su trazabilidad.

“El Metro es y seguirá siendo 100 por ciento público.”

De acuerdo con el calendario presentado, la selección del coinversionista concluirá en septiembre, mientras que el proyecto contempla la rehabilitación de una línea que transporta diariamente alrededor de 1.1 millones de usuarios, cuenta con 21 estaciones, 23 kilómetros de longitud y conexiones con siete líneas del Metro y trece del Metrobús.