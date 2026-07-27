Morena propone castigar con prisión a quienes inciten al maltrato animal

Pedro Sola edad y tropiezos del conductor de Ventaneando (Redes Sociales)

La bancada de Morena en el Congreso local busca castigar con prisión a las personas que inciten al maltrato animal o envenenen a perros, gatos y otros seres sintientes.

De acuerdo con la propuesta, a quienes inciten o convoquen a otras personas a cometer actos que dañen a los animales, a través de medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales o cualquier otra forma de manera directa, se les impondrían de uno a tres años de prisión, así como una multa que va de las 300 a las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El legislador promovente de la iniciativa, Miguel Ángel Macedo, señala en su documento que su planteamiento surgió luego de las declaraciones que se realizaron en un programa de televisión de alcance nacional, donde un conductor hizo referencia a arrojar alimento envenenado a los animales de compañía y a cometer actos de violencia contra los dueños de éstos.

Explica que si bien la legislación vigente permite sancionar a quienes cometen actos de maltrato o crueldad contra los animales, no contempla responsabilidades para las personas que, a través de mensajes públicos, promuevan o inciten a otras a cometer este tipo de conductas.

“Existe un vacío normativo en el Código Penal de la Ciudad de México, ya que únicamente se sanciona a quien materialmente ejecuta actos de maltrato o crueldad contra los animales, sin prever responsabilidad para quien, mediante mensajes públicos, convoque, induzca o incite de manera directa a otras personas a cometer tales conductas”, subraya.

En este caso, las penas aumentarían hasta en una mitad, cuando la persona que incite a la crueldad animal lo haga en algún medio de comunicación o plataforma digital que tenga alcance público.

Macedo Escartín argumenta que el crecimiento de las redes sociales y el alcance de los medios de comunicación han generado nuevas formas de difusión que pueden influir en la normalización de actos violentos contra los animales, por lo cual es necesario frenar este tipo de llamados públicos con el fin de proteger a los seres sintientes.

El morenista señaló que su iniciativa de reforma no busca castigar opiniones, críticas o expresiones realizadas como parte de la actividad periodística o de interés público, ya que la libertad de expresión continúa protegida por la Constitución Política Mexicana, siempre y cuando no sean un llamado directo a la comisión de delitos.

Asimismo, el diputado morenista propone castigar a quienes cometan maltrato animal a través de la administración de veneno en su comida o cebos, así como sustancias tóxicas, con la intención de provocarles lesiones o la muerte.

La iniciativa fue dada a conocer en el marco de la Comisión Permanente del 22 de julio y turnada la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que será la encargada de analizarla y dictaminarla.