Estado de México extiende colecta de alimento y artículos para animales en resguardo

La campaña “Croquetmanía”, organizada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), permanecerá abierta hasta el 31 de julio para recibir donaciones de alimento y artículos destinados a perros y gatos que se encuentran en espera de adopción en el Estado de México.

Fue en una entrega de donativos realizada en el Palacio de Gobierno donde la gobernadora Delfina Gómez informó que la colecta continúa en 13 centros de acopio, donde la población puede aportar croquetas, alimento húmedo, cobijas, camas, juguetes y casas para mascotas.

En el acto participaron la auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Ana Liliana Dávalos Ham; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina, y la coordinadora de Vinculación de la Secretaría de Bienestar, Lilia Pérez Bernal, quienes realizaron donaciones de alimento para la campaña.

“Agradezco, de todo corazón, a todas y todos los mexiquenses que se han sumado a esta colecta para ayudar a quienes no tienen voz”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez en sus redes sociales.

La directora general de CEPANAF, Alma Diana Tapia Maya, acompañó la jornada de recepción de donativos, realizada en uno de los centros de acopio habilitados por la dependencia.

Las autoridades estatales informaron que los centros de acopio reciben donaciones en un horario de 10:00 a 16:00 horas y señalaron que los insumos recaudados serán destinados al cuidado de perros y gatos mientras permanecen en espera de ser adoptados.

Cabe recordar que, según el gobierno mexiquense, esta iniciativa busca fortalecer la colaboración entre instituciones y ciudadanía para apoyar el bienestar animal y promover una cultura de cuidado y respeto hacia los animales.