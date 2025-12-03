CDMX desplegará red pública de rehabilitación gratuita en todas las alcaldías





El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una red de centros gratuitos de habilitación y rehabilitación dentro de las Utopías y del Sistema de Cuidados, con presencia en todas las alcaldías.

Según autoridades, la estrategia prioriza a mujeres, niñas, infancias y grupos que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios especializados, en un contexto donde la mayoría de los apoyos existentes son privados y se concentran en zonas de mayores ingresos.

La secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, explicó que esta red forma parte de la instrucción directa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para garantizar que cada demarcación cuente con un espacio con servicios especializados, modernos y gratuitos. Con ello, se busca transformar un escenario donde actualmente operan solo ocho centros públicos de rehabilitación frente a 34 privados, principalmente en Benito Juárez, evidenciando una fuerte mercantilización en el acceso.

El anuncio coincide con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que subraya la urgencia de eliminar barreras físicas, sociales e institucionales.

De acuerdo con diagnósticos presentados durante la ceremonia, en la Ciudad de México el 18.5 por ciento de la población —unos 1.7 millones de personas— vive con algún grado de discapacidad, lo que significa que dos de cada diez habitantes enfrentan desafíos cotidianos derivados no solo de sus condiciones de salud, sino de un entorno históricamente excluyente.

Servicios cercanos y especializados según cada alcaldía

La red de Utopías y Casas de las 3R permitirá que cada alcaldía cuente con un centro ajustado a su realidad demográfica y a las necesidades de su población.

En Gustavo A. Madero, por ejemplo, se construirá un espacio para la atención de discapacidad motriz, psicosocial e intelectual, donde la equinoterapia será un eje fundamental. Este será el primer servicio público de su tipo en la ciudad, ya que actualmente solo existe en instalaciones privadas o del Ejército, cuyo acceso es reducido.

En Azcapotzalco se habilitará un centro de rehabilitación deportiva; en Venustiano Carranza uno especializado en personas ciegas y de baja visión; y en Miguel Hidalgo una escuela de formación para el cuidado y el apoyo dirigido a personas con discapacidad, que incluirá una biblioteca en sistema Braille.

La Cuauhtémoc tendrá un centro de rehabilitación neurológica y Coyoacán uno dedicado a personas con Parkinson.

En Benito Juárez se ofrecerá rehabilitación física general; en Iztapalapa se abrirá un centro para personas con discapacidades múltiples; en Xochimilco se atenderá específicamente a infancias; y en Milpa Alta se desarrollará un centro especializado para personas con discapacidad auditiva, acompañado de una escuela formal de Lengua de Señas Mexicana.

La estrategia también contempla centros especializados para autismo en Álvaro Obregón; para niñas, niños y adolescentes con discapacidad física e intelectual en Cuajimalpa; y para síndrome de Down en La Magdalena Contreras. Además, se proyecta un centro de rehabilitación geriátrica enfocado en demencias, dado el creciente envejecimiento de la población capitalina.

Hacia un modelo de ciudad cuidadora

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, recordó que en México 8.8 millones de personas viven con alguna discapacidad y que la Ciudad de México se encuentra por encima del promedio nacional.

Señaló que la administración de Clara Brugada impulsa un modelo de salud “que late desde los hogares”, a través de programas comunitarios que llevan atención médica y acompañamiento a las viviendas, facilitando la detección, rehabilitación y seguimiento de casos sin depender exclusivamente de consultas presenciales en centros de salud.

Gasman subrayó que la discapacidad puede presentarse a lo largo de toda la vida y que la atención debe ser integral: detección temprana en niñas y niños, acompañamiento comunitario en adolescencia y adultez, y cuidados prolongados y dignos para personas mayores. Recalcó que cuando el sistema de salud es accesible y libre de discriminación, se convierte en un pilar para construir una ciudad inclusiva y justa.

Durante la presentación, la coordinadora general del Sistema de Cuidados, Chantal Crespy Serrato, detalló que se construirán 200 Casas de las 3R (Revalorar, Reducir y Redistribuir), de las cuales 100 estarán dentro de Utopías y 100 se ubicarán en zonas de mayor pobreza.

Estos espacios contarán con lavanderías comunitarias, comedores sociales, estancias de día para personas mayores y centros de rehabilitación equipados con hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia, terapia de lenguaje y salas multisensoriales adecuadas para personas con autismo y otras condiciones.

La directora del Instituto de las Personas con Discapacidad, Ruth Francisca López Gutiérrez, destacó que la inclusión plena y la vida independiente no deben ser entendidas como beneficios otorgados, sino como derechos garantizados por la Constitución.

Recordó que la futura red de Utopías permitirá cerrar brechas históricas de acceso y asegurará que la población con discapacidad pueda desarrollarse en entornos seguros, cercanos y accesibles.