Inician mesas de diálogo para atender la violencia política de género en pueblos y barrios originarios

Inicia IECM mesas de diálogo para atender la violencia política de género en pueblos y barrios originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió un proceso de diálogo con mujeres de pueblos y barrios originarios para identificar las particularidades de la violencia política en razón de género que enfrentan en sus comunidades y delinear posibles acciones institucionales dirigidas a este grupo poblacional. La primera Mesa de Diálogo Intercultural se realizó en la alcaldía Cuajimalpa.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Cuajimalpa y reunió a autoridades tradicionales, lideresas comunitarias, mujeres en funciones públicas, defensoras de derechos político-electorales y habitantes interesadas en el tema.

El IECM explicó que la intención de estas sesiones es reconocer los obstáculos culturales, estructurales y de acceso a la justicia que viven las mujeres en contextos comunitarios, así como obtener información directa que contribuya al diseño de instrumentos específicos.

Durante la jornada se revisaron contenidos básicos sobre perspectiva de género, igualdad sustantiva, manifestaciones de la violencia política contra las mujeres y las competencias de las autoridades electorales para atender estos casos. Personal del Instituto facilitó los diálogos y condujo las intervenciones hacia la construcción de propuestas.

En el espacio de reflexión, las asistentes compartieron experiencias relacionadas con dinámicas internas en los consejos de los pueblos, la presencia de prácticas y comentarios machistas, y la ausencia de protocolos para atender la violencia de género y la violencia política en razón de género dentro de sus comunidades.

Estos testimonios forman parte del diagnóstico que el IECM busca integrar para comprender las especificidades de esta problemática en pueblos y barrios originarios.

Las Mesas de Diálogo Intercultural están dirigidas a personas de comunidades indígenas residentes y de pueblos originarios, con énfasis en mujeres que participan en la vida pública local.

El Instituto señaló que estos ejercicios responden a lo establecido en la sentencia SCM-JDC-89/2025 de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena fortalecer los mecanismos de atención para mujeres que enfrentan violencia política en estos entornos y considerar sus realidades particulares.

El IECM adelantó que continuará con la realización de estas mesas en diferentes territorios de la capital con el fin de recabar información y construir propuestas que permitan atender de manera diferenciada la violencia política de género en contextos comunitarios.