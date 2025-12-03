Instalan pista de hielo en Huixquilucan para celebrar la temporada decembrina

Con la llegada de la temporada decembrina, fue instalada una pista de hielo en la comunidad de Palo Solo, en el municipio de Huixquilucan, con el objetivo de brindar un espacio de recreación y sana convivencia para las familias. Esta atracción estará disponible del 2 de diciembre al 6 de enero, como parte de las actividades que se realizan durante estas fechas.﻿

De acuerdo con la información difundida, la pista de hielo podrá ser visitada de lunes a jueves en un horario de 14:00 a 21:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos el acceso será de 15:00 a 22:00 horas. Esto permitirá que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de esta actividad tanto entre semana como los fines de semana.﻿

La instalación de esta pista representa una opción diferente de entretenimiento para los habitantes de la zona, especialmente para quienes no tienen la oportunidad de acudir a centros recreativos fuera del municipio. Además, busca fomentar el deporte, la convivencia familiar y el uso de los espacios públicos durante una de las épocas más esperadas del año.﻿

Vecinos de Palo Solo señalaron que este tipo de actividades ayuda a fortalecer la unión entre las familias y ofrece una alternativa para que niñas, niños y jóvenes se mantengan ocupados de manera positiva durante las vacaciones decembrinas. Muchos de ellos expresaron su emoción al contar con una pista de hielo cerca de sus hogares.﻿

El cartel promocional muestra unos patines de hielo con temática navideña, lo que refuerza el ambiente festivo que rodea a esta actividad. La pista forma parte de las acciones impulsadas en el municipio para ofrecer eventos gratuitos o de bajo costo que permitan a la población disfrutar de espacios recreativos durante las fiestas de fin de año.﻿

Autoridades municipales destacaron que la pista de hielo no solo es un atractivo para los habitantes de Palo Solo, sino también para visitantes de otras colonias de Huixquilucan que deseen participar en esta experiencia. Se espera una gran afluencia de personas, principalmente durante los fines de semana y en las fechas cercanas a la Navidad y al Año Nuevo.﻿

Asimismo, se informó que el personal encargado de la pista estará supervisando en todo momento para garantizar la seguridad de quienes hagan uso de la instalación. Se recomienda a los asistentes respetar las reglas, utilizar el equipo de protección necesario y atender las indicaciones del personal para evitar accidentes.

La pista de hielo también representa una oportunidad para impulsar el turismo local y generar un ambiente de alegría y convivencia en la comunidad. Comerciantes de la zona esperan que la llegada de visitantes también beneficie a sus negocios durante la temporada invernal.﻿

Finalmente, autoridades invitaron a la población a acudir con responsabilidad, cuidar las instalaciones y disfrutar de esta atracción que estará disponible por poco más de un mes. Con esta actividad, Huixquilucan busca ofrecer alternativas de recreación que refuercen el espíritu navideño y fortalezcan la convivencia comunitaria.﻿