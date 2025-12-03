Llamado de Romina Contreras a la unidad para que Huixquilucan tenga el desarrollo que merece su ciudadanía

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, presentó su primer informe de gobierno con un llamado a la unidad de su administración para mantener el rumbo de desarrollo. Durante una sesión solemne de cabildo, enfatizó que el objetivo es consolidar al municipio como “un lugar de oportunidades” y entre los mejores para vivir.

Ante funcionarios y la coordinadora de Salud del ISEM, Alejandra Elizabeth Villagrán Guerrero, la alcaldesa detalló logros en múltiples rubros. Subrayó su compromiso de operar un gobierno “cercano y humanista”, que priorice la obra pública, la seguridad y el desarrollo social como ejes para elevar la calidad de vida de los residentes.

“Les digo que seguiremos trabajando para retribuir su confianza”, afirmó Contreras Carrasco, comprometiéndose a cumplir la mayor parte de las promesas de campaña en los próximos dos años. Destacó un incremento del 40% en la inversión para infraestructura, con más de 450 millones de pesos ejercidos.

Entre las obras emblemáticas, mencionó la repavimentación de 217 kilómetros de calles y la estabilización de ocho taludes con una inversión histórica. También resaltó la construcción en curso de un comedor comunitario, un edificio administrativo y la segunda etapa de una unidad deportiva, además de la conclusión de un Centro de Justicia Cívica.

En el sector hídrico, se perforaron tres nuevos pozos y se entregaron cuatro tanques de almacenamiento. Para atender la presa El Capulín, se construyó un colector marginal, se instalaron redes retenedoras de basura y se realizaron trabajos de reforestación y saneamiento.

En materia de seguridad, la edil reportó una disminución del 44% en la incidencia delictiva en los últimos cuatro años, con 27 delitos de alto impacto reducidos. La estrategia incluyó más de diez mil operativos y la adquisición de 119 patrullas nuevas, tres ambulancias y otros vehículos para emergencias.

En educación y asistencia social, se rehabilitaron más de 30 planteles y se inauguraron nuevas aulas. El gobierno municipal entregó 26 mil becas, más de 275 mil apoyos alimentarios y ofreció más de 170 mil consultas médicas a través de su red de hospitales y centros comunitarios.

La alcaldesa señaló que la estabilidad ha atraído inversiones por más de 2,650 millones de dólares. Resaltó la salud financiera del municipio, que por diez años consecutivos ha elevado su calificación crediticia, obteniendo evaluaciones positivas de agencias calificadoras.

Para mantener la cercanía, continúa el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, que ha atendido más de siete mil solicitudes en todas las comunidades. Contreras Carrasco atribuyó los resultados a un modelo de servicio humanista y al trabajo continuo de la administración.

Finalmente, la coordinadora del ISEM, Villagrán Guerrero, reconoció la dedicación de la presidenta municipal y subrayó la importancia de la colaboración entre órdenes de gobierno. “Cuando trabajamos con visión institucional y compromiso compartido, los resultados benefician a toda la población”, afirmó.