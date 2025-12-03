México defiende la Convención de Asilo Diplomático frente propuesta de reforma de Perú en la OEA

Embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA

México defendió la vigencia de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante la propuesta de reforma presentada por Perú.

La embajadora Luz Elena Baños, representante de México ante la OEA, señaló que el Consejo carece de facultades para actuar como órgano revisor de un tratado internacional y que la discusión pierde legitimidad al dar voz a Estados que no son parte del instrumento, mientras se excluye a otros firmantes que no pertenecen a la OEA.

Denunció que la iniciativa peruana no responde a un interés jurídico regional, sino a un intento de dirimir un caso particular, en referencia al de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, a la que México otorgó asilo y quien está refugiada en la embajada mexicana en Lima a la espera del salvoconducto que debe entregar el gobierno peruano.

Esta sesión extraordinaria, fue convocada a petición de Perú, cuyo canciller, Hugo de Zela, presentó ante la OEA la postura de su gobierno sobre el caso de Chávez, donde se señala que existe una distorsión del propósito original de la convención, pues sostiene que la figura del asilo fue creada para proteger a perseguidos políticos y no debe ser empleada para blindar a personas con sentencias o investigaciones por delitos comunes.

En su intervención, la embajadora Baños cuestionó si la sesión respondía a un “genuino esfuerzo jurídico” o a la intención de ventilar un caso específico. Explicó que intentar modificar un tratado sin el consentimiento de todos sus Estados parte atenta contra la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

México reiteró que el asilo es un compromiso con la dignidad humana y no un “acto inamistoso” entre naciones. La representante mexicana concluyó exigiendo respeto a la inviolabilidad de los diplomáticos locales y reafirmando que el incumplimiento en la entrega del salvoconducto constituye una infracción jurídica que debilita la arquitectura de las relaciones entre los Estados.