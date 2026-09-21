CFE despliega operativo preventivo ante posible impacto del huracán Polo

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) activó sus planes específicos de atención a emergencias y reforzó el monitoreo permanente del huracán Polo, categoría 1, con el objetivo de responder de manera inmediata ante cualquier afectación al suministro eléctrico que pudiera generar este fenómeno meteorológico.

De acuerdo con el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional, el huracán Polo se ubicaba aproximadamente a las 18:00 horas a 315 kilómetros al sur-suroeste de Ixtapa, Guerrero, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas superiores a los 175 kilómetros por hora cerca de su centro.

Ante este escenario, la CFE puso en marcha sus protocolos preventivos y distribuyó estratégicamente personal especializado, equipo y materiales para garantizar una atención oportuna en caso de registrarse daños a la infraestructura eléctrica.

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Para la posible contingencia, la empresa cuenta con 1,320 electricistas, 331 grúas, 445 vehículos ligeros, un vehículo de comunicaciones, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero, recursos que permitirán atender las afectaciones bajo las mejores condiciones de seguridad para la población y el personal operativo.

Asimismo, la CFE mantiene una coordinación permanente con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, Protección Civil y autoridades estatales y municipales, a fin de fortalecer las acciones de respuesta ante una posible emergencia derivada del avance del huracán.