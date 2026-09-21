Tras las fiestas patrias: estos son los feriados que quedan en el año y las festividades que vienen (Graciela López Herrera/Rogelio Morales Ponce/Andrea Murcia Monsivais)

A tres meses de que se acabe el año y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, aún queda un par de días libre en el calendario después de las fiestas patrias.

Además de las diversas festividades y aniversarios que, a pesar de no estar marcados en el calendario, se mantienen en las tradiciones mexicanas.

¿Cuántos y cuáles días de descanso obligatorio quedan en el 2026?

De acuerdo con el artículos 74 de la Ley Federal del Trabajo, durante el periodo octubre-diciembre quedan dos días de descanso obligatorio.

Iniciando con el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

Cerrando el calendario de días de descanso obligatorios el viernes 25 de diciembre.

¿Qué días conmemorativos hay en octubre, noviembre y diciembre?

A pesar de no tener un día de descanso, durante el último trimestre del mes ocurrirá diversas festividades en nuestro país.

Octubre

El 2 de octubre se lleva a cabo la conmemoración luctuosa del Movimiento Estudiantil de 1968 y el Día Internacional de la No Violencia.

Finalizando el mes con el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en Ciudad de México, que se llevará a cabo el sábado 31 de octubre; además de los festejos de Halloween

Noviembre

Noviembre iniciará con el tradicional Día de Muertos, el domingo 1 y lunes 2; instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), mantienen estos días como descanso obligatorio.

El 14 de este mes, se llevará a realizará la Noche de Estrellas 2026 en Ciudad Universitaria y otras sedes, por la jornada de observación astronómica.

Terminará con el descanso del 14 de noviembre, por conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Diciembre

Para cerrar el año, el sábado 12 se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las festividades más grandes de México.

Además de las constantes posadas que surgen durante el mes decembrino.

El jueves 24 llega la noche buena y el viernes 25 la navidad, esta última contando como día de descanso obligatorio.

Finalmente, el 31 de diciembre se despide el año 2026.