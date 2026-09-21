Morena exhibe unidad en Quintana Roo; Rafael Marín rechaza abandonar el partido

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó un acto público en el que coincidieron Eugenio “Gino” Segura, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación; la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y Rafael Marín, fundador de Morena.

El encuentro se realizó en el marco del Segundo Informe de Gobierno de Ana Paty Peralta, donde los cuatro políticos permanecieron juntos durante parte del evento.

Asistentes corean “unidad”

Durante el acto, asistentes comenzaron a corear “¡Unidad, unidad, unidad!”, mientras los liderazgos de Morena permanecían reunidos en el presídium.

Gino Segura fue designado recientemente como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, cargo definido tras el proceso interno del partido.

Rafael Marín descarta dejar Morena

Al término del evento, Rafael Marín fue cuestionado sobre la posibilidad de competir por otra fuerza política.

El fundador de Morena respondió que respetará las decisiones del partido y afirmó que no dejará Morena, organización de la que dijo ser fundador.

Asimismo, negó estar buscando otra candidatura y señaló que su interés es que exista participación para los integrantes del movimiento.

Coinciden en evento público

La presencia conjunta de Mara Lezama, Gino Segura, Ana Paty Peralta y Rafael Marín ocurrió durante el informe de gobierno de la alcaldesa de Benito Juárez, en un acto en el que también participaron militantes y simpatizantes de Morena.

Las declaraciones de Marín se dieron después de ser cuestionado sobre el tema por representantes de los medios de comunicación.