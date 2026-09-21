Banco del Bienestar: ¿cuánto dinero puedes retirar al día este 2026?

Banco del Bienestar. CIUDAD DE MÉXICO, 02JULIO2024.- Adultos mayores beneficiarios del programa empezaron a recibir el pago bimestral por medio de un depósito bancario, por lo que han empezado a retirar en sucursales del Banco del Bienestar FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Acudir al Banco del Bienestar para retirar dinero puede resultar mucho mejor que acudir a los cajeros automáticos, en donde se puede usar la Tarjeta Bienestar, pero existe un máximo fijo para retirar. Aunado a esto, es importante recalcar que la cantidad fijada es independiente a la cantidad total en la cuenta de cada usuario. Aquí te contamos cómo retirar todo tu dinero.

¿Cuál es la cifra máxima para retirar en los cajeros automáticos y el Banco del Bienestar?

Cajeros automáticos del Bienestar

Los cajeros se encuentran disponibles los siete días de la semana las 24 horas del día y la cifra máxima permitida es de $12,000 pesos. Esta cantidad es independiente a la total en la Tarjeta Bienestar.

Banco del Bienestar

En el Banco del Bienestar, el proceso es más libre, por lo que si se busca disponer del total del dinero en la tarjeta, será posible hacerlo en ventanilla, presentando una identificación oficial y la Tarjeta Bienestar.

Otros cajeros

Es importante remarcar que otros cajeros de otros bancos podrán cobrar comisión por retiro, siendo de entre $15 a hasta $40 pesos, por lo que es mejor buscar un cajero oficial del Banco del Bienestar.

¿Qué apoyos se depositan en la Tarjeta Bienestar?

En la Tarjeta Bienestar, se distribuyen las cantidad de distintos programas sociales del Gobierno de México. Aquí algunos de los programas y becas con la cantidad que se deposita: