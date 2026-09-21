Banco del Bienestar: ¿cuánto dinero puedes retirar al día este 2026?

Acudir al Banco del Bienestar para retirar dinero puede resultar mucho mejor que acudir a los cajeros automáticos, en donde se puede usar la Tarjeta Bienestar, pero existe un máximo fijo para retirar. Aunado a esto, es importante recalcar que la cantidad fijada es independiente a la cantidad total en la cuenta de cada usuario. Aquí te contamos cómo retirar todo tu dinero.
¿Cuál es la cifra máxima para retirar en los cajeros automáticos y el Banco del Bienestar?
Cajeros automáticos del Bienestar
Los cajeros se encuentran disponibles los siete días de la semana las 24 horas del día y la cifra máxima permitida es de $12,000 pesos. Esta cantidad es independiente a la total en la Tarjeta Bienestar.
Banco del Bienestar
En el Banco del Bienestar, el proceso es más libre, por lo que si se busca disponer del total del dinero en la tarjeta, será posible hacerlo en ventanilla, presentando una identificación oficial y la Tarjeta Bienestar.
Otros cajeros
Es importante remarcar que otros cajeros de otros bancos podrán cobrar comisión por retiro, siendo de entre $15 a hasta $40 pesos, por lo que es mejor buscar un cajero oficial del Banco del Bienestar.
¿Qué apoyos se depositan en la Tarjeta Bienestar?
En la Tarjeta Bienestar, se distribuyen las cantidad de distintos programas sociales del Gobierno de México. Aquí algunos de los programas y becas con la cantidad que se deposita:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,400 bimestrales
- Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 bimestrales
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: $3,300 bimestrales
- Programa Madres Trabajadoras: $1,650 bimestrales, en la mayoría de los casos
- Beca Rita Cetina (Primaria): Pago único anual de $2,500 pesos para útiles y uniformes.
- Beca Rita Cetina (Secundaria): $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos adicionales por cada hijo extra en secundaria.
- Beca Benito Juárez (Media Superior / Preparatoria): $1,900 pesos bimestrales por estudiante.
- Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (Educación Superior / Universidad): $5,800 pesos bimestrales por estudiante.