Giro en el caso Diego Rosen: nueva información en el asesinato de Jonathan Meléndez; las inconsistencias en los tiempos

Captura de los involucrados en el asesinato de Jonathan Meléndez. TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 04SEPTIEMBRE2026.- Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos implicados en el multihomicidio de Atizapán, donde perdieron la vida Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su pequeña hija de 3 años, una joven trabajadora y su mascota, fueron trasladados del Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al Centro de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

El multihomicidio de Jonathan “Honas” Meléndez, su esposa, Ana Paula, su hija de tres años, la niñera del hogar y una mascota de la familia, ocurrido el 2 de septiembre, sigue sin esclarecer dudas. Esto debido a que en las confesiones del caso, Rosen no ha hecho más que sembrar más dudas respecto a las horas en que pasaron los hechos.

Se dice también que, en el lugar de los hechos, el fraccionamiento Grand Viure, Bosque Esmeralda, en Atizapán, hubo un testigo, acompañante del tecladista, a quien Diego Rosen, autor del crimen, amenazó y encañonó al salir huyendo junto a Gerardo Cisneros Bajarano, su cómplice y conductor del vehículo en el que escaparon, a quien le había prometido dos millones de pesos para ayudarlo.

La cronología del caso Diego Rosen como inconsistencia del crimen

Con información del periodista Héctor de Mauleón, las versiones oficiales cuentan que la cronología de los hechos fue así:

17:42: según la cronología citada, Rosen ya tenía a la familia bajo su control.

según la cronología citada, Rosen ya tenía a la familia bajo su control. 19:28: Jonathan Meléndez habría llegado a su domicilio.

Jonathan Meléndez habría llegado a su domicilio. 19:41: una cámara captó a Rosen en el estacionamiento.

una cámara captó a Rosen en el estacionamiento. 19:43: el Kia utilizado para escapar habría salido del fraccionamiento.

el Kia utilizado para escapar habría salido del fraccionamiento. 00:40: la policía municipal de Atizapán informó al Ministerio Público del hallazgo de cuatro personas sin vida.

la policía municipal de Atizapán informó al Ministerio Público del hallazgo de cuatro personas sin vida. 1:05: personal de la Fiscalía del Estado de México llegó al lugar.

Es ahí donde Héctor de Mauleón, dirige las dudas sobre los hechos, pues las horas entre el crimen y la movilización de las autoridades, tanto la versión relatada por Rosen, como la que ha sido citada por el peritaje, no coinciden.

Más información que habría compartido Diego Rosen sobre el multihomicidio

Según la información proporcionada por Rosen, la razón detrás del asesinato de la familia de Meléndez habría sido hacerse con una caja fría que “Honas” le habría dicho poseer con dos millones de dólares en criptomonedas.

Otra cuestión señalada del caso es que en las investigaciones se informa que Jonathan Meléndez fue encontrado con las manos atadas y sobre un sofá, presuntamente porque Rosen lo habría obligado a utilizar algún dispositivo como un teléfono o una computadora para efectuar una transferencia. Asimsimo, Rosen habría afirmado además que puede mover criptomonedas sin dejar rastro.

Dentro de la columna de de Mauleón, comenta cómo Rosen, al ser detenido, habría buscado sobornar al comandante de la fiscalía con 1.6 millones de pesos, cantidad de la que disponía en ese momento. Del mismo modo, también habría declarado que le transfirió dinero a su esposa, de quien se encuentra divorciado y quien reside en Madrid. Sobre esta información además, no se han presentado avances de investigación.