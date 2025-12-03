Perrito Peregrino 2025: así cuidarán a los "lomitos" abandonados en la Basílica de Guadalupe

El Operativo Perrito Peregrino ya se encuentra en marcha, y como cada año, miles de feligreses comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe para cumplir con sus mandas y agradecimientos. Entre quienes realizan esta tradicional peregrinación, no son pocos los que viajan acompañados de sus perros. Sin embargo, un problema que se repite cada temporada es que muchos de estos animales terminan abandonados en los alrededores del templo durante los días de mayor afluencia, quedando expuestos al frío, el hambre y los riesgos de la calle.

Ante esta situación, la Agencia de Atención Animal (AGATAN) hizo un llamado urgente a la congruencia y responsabilidad de los peregrinos. La institución recordó que la devoción también implica mostrar compasión hacia todos los seres vivos y que abandonar a un animal es un acto grave que afecta no solo a la ciudad, sino principalmente al bienestar de los propios perros. De acuerdo con la dependencia, el número de caninos abandonados durante estas fechas aumenta cada año, convirtiéndose en una de las problemáticas más importantes tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México.

Con respaldo de la alcaldía Gustavo A. Madero, la AGATAN convocó a asociaciones protectoras, rescatistas independientes y ciudadanía en general a sumarse al Operativo Perrito Peregrino, que se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre en el atrio y zonas aledañas a la Basílica de Guadalupe. Su objetivo principal es brindar atención, alimento, protección y resguardo a los perros que acompañan a los peregrinos o que pudieran encontrarse en situación de abandono.

¿Cómo puedes sumarte a esta ayuda?

La participación puede darse de varias maneras, dependiendo de las posibilidades de cada persona. Algunas formas de apoyar son:

Brindar hogares temporales para perros rescatados.

Acompañar a los perritos durante las madrugadas, cuando más apoyo necesitan.

Donar alimento para atenderlos durante las jornadas nocturnas y su cuidado posterior.

Ayudar en el traslado de los animales hacia espacios seguros de resguardo.

Colaborar en la promoción para encontrar familias adoptivas definitivas.

Participar en los paseos de los perros mientras se encuentran bajo resguardo del gobierno.

Comenzó temporada de los perros peregrinos que recorren kilómetros acompañando peregrinación a la Basílica de Guadalupe para desafortunadamente quedar abandonados al llegar. Sumate con @AgatanCdmx y ayudalos. No sirve darte golpes de pecho si eres mala persona con los animales pic.twitter.com/tHieTKRYab — Abogado Animalista (@LicAnimalista) December 1, 2025





¿Cómo registrarte si deseas apoyar?

Las personas interesadas en sumarse a este proyecto podrán enviar un correo hasta el 5 de diciembre a las siguientes direcciones:

ajvillagran@sedema.cdmx.gob.mx

coordinación.agatan@gmail.com

La AGATAN reiteró que cada apoyo cuenta y que la protección de los animales también forma parte del espíritu de solidaridad guadalupana que caracteriza estas fechas.