Impulsa IECM taller de haikú para fortalecer la educación cívica entre juventudes

Se promoverán habilidades de observación, pensamiento crítico y valores democráticos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impulsa la impartición del Taller de haikú para jóvenes, orientado al fortalecimiento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía, mediante estrategias innovadoras que fomentan la apropiación de valores democráticos a través de experiencias prácticas y creativas.

El IECM detallo que haikú —que significa poema breve de origen japonés— y el taller se utilizará como herramienta pedagógica para promover la observación del entorno, la síntesis de ideas y la reflexión sobre la vida en comunidad, facilitando que las personas jóvenes identifiquen problemáticas sociales y expresen sus perspectivas de manera clara y significativa.

La propuesta incorpora el enfoque de “haikú cívico”, una adaptación del género literario orientada a la representación de experiencias del espacio público, la convivencia y los valores democráticos, lo que permite vincular la expresión artística con el análisis de la realidad social.

Convocatoria para el taller

La convocatoria para el taller será publicada próximamente en la página del IECM, y tendrá dos vertientes, estará dirigida a personas jóvenes y a funcionariado de órganos desconcentrados.

Además contempla sesiones formativas en las que se abordarán temas como la técnica del haikú, la observación del entorno y la creación literaria con enfoque cívico.

Entre los resultados esperados, se encuentra la integración de una antología digital con los textos producidos, así como el fortalecimiento de habilidades de comunicación, pensamiento crítico y reconocimiento de valores democráticos en situaciones concretas del ámbito social.