Presenta Raciel Pérez Cruz su primer informe de gobierno en Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, presentó su primer informe de gobierno, en el que dio a conocer las principales acciones realizadas durante su administración en temas de bienestar social, servicios públicos, seguridad, medio ambiente y obra pública. De acuerdo con las cifras presentadas, los resultados reflejan avances importantes en beneficio de las familias del municipio.﻿

En materia social, el alcalde informó que se construyeron 23 Cocinas del Bienestar, con el objetivo de apoyar a la población más vulnerable y garantizar el acceso a una alimentación digna. Además, se entregaron becas del programa Leona Vicario para niñas, niños y juventudes, como parte del apoyo al sector educativo y al desarrollo de las y los jóvenes que están haciendo historia en Tlalnepantla.﻿

En el tema de salud y cuidado animal, se realizaron más de 3 mil 574 esterilizaciones gratuitas, una acción que busca controlar la sobrepoblación de perros y gatos, así como prevenir problemas de salud pública. Estas campañas se llevaron a distintas comunidades del municipio.﻿

En el cuidado del medio ambiente, se llevaron a cabo más de 17 mil 600 podas de árboles en diferentes colonias, con el fin de evitar riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar la imagen urbana. También se recolectaron 139 mil 931 toneladas de desechos domiciliarios, una de las tareas más importantes para mantener limpias las calles y avenidas del municipio.﻿

En cuanto a infraestructura urbana, se informó sobre la instalación de 2 mil 680 luminarias tipo LED, lo que ha permitido mejorar el alumbrado público y fortalecer la seguridad en colonias y vialidades. Asimismo, fueron retiradas 569 toneladas de cascajo que se encontraban abandonadas sobre calles y avenidas públicas.﻿

Como parte de los trabajos de mantenimiento vial, se bachearon 45 mil 088 metros cuadrados de superficie, atendiendo reportes ciudadanos y mejorando las condiciones de tránsito para automovilistas y peatones.﻿

El edil también destacó los resultados del operativo “Calle Libre”, mediante el cual se logró el retiro de 638 vehículos que se encontraban invadiendo vialidades, banquetas y espacios públicos, contribuyendo así a mejorar la movilidad.﻿

En materia de seguridad, Raciel Pérez Cruz informó que se logró una reducción del 58 por ciento en el robo a casa habitación, así como una disminución del 40 por ciento en el robo de vehículos. Además, se registró una reducción del 29 por ciento en los homicidios dolosos y del 30 por ciento en los delitos de alto impacto.﻿

Como parte del combate a la corrupción y el fortalecimiento de la legalidad, se informó que 120 policías causaron baja por presuntos actos contrarios a la ley, como una medida para limpiar y fortalecer a las corporaciones de seguridad del municipio.﻿

Durante su primer informe, el presidente municipal señaló que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Vecinos de distintas colonias reconocieron algunas mejoras, aunque también señalaron que aún existen retos importantes en temas como seguridad, servicios y desarrollo urbano.﻿

Con estos resultados, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando por la transformación de Tlalnepantla y mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes.﻿