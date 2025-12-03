Presenta Raciel Pérez Cruz su primer informe de gobierno en Tlalnepantla﻿

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, presentó su primer informe de gobierno, en el que dio a conocer las principales acciones realizadas durante su administración en temas de bienestar social, servicios públicos, seguridad, medio ambiente y obra pública. De acuerdo con las cifras presentadas, los resultados reflejan avances importantes en beneficio de las familias del municipio.
En materia social, el alcalde informó que se construyeron 23 Cocinas del Bienestar, con el objetivo de apoyar a la población más vulnerable y garantizar el acceso a una alimentación digna. Además, se entregaron becas del programa Leona Vicario para niñas, niños y juventudes, como parte del apoyo al sector educativo y al desarrollo de las y los jóvenes que están haciendo historia en Tlalnepantla.
En el tema de salud y cuidado animal, se realizaron más de 3 mil 574 esterilizaciones gratuitas, una acción que busca controlar la sobrepoblación de perros y gatos, así como prevenir problemas de salud pública. Estas campañas se llevaron a distintas comunidades del municipio.
En el cuidado del medio ambiente, se llevaron a cabo más de 17 mil 600 podas de árboles en diferentes colonias, con el fin de evitar riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar la imagen urbana. También se recolectaron 139 mil 931 toneladas de desechos domiciliarios, una de las tareas más importantes para mantener limpias las calles y avenidas del municipio.
En cuanto a infraestructura urbana, se informó sobre la instalación de 2 mil 680 luminarias tipo LED, lo que ha permitido mejorar el alumbrado público y fortalecer la seguridad en colonias y vialidades. Asimismo, fueron retiradas 569 toneladas de cascajo que se encontraban abandonadas sobre calles y avenidas públicas.
Como parte de los trabajos de mantenimiento vial, se bachearon 45 mil 088 metros cuadrados de superficie, atendiendo reportes ciudadanos y mejorando las condiciones de tránsito para automovilistas y peatones.
El edil también destacó los resultados del operativo “Calle Libre”, mediante el cual se logró el retiro de 638 vehículos que se encontraban invadiendo vialidades, banquetas y espacios públicos, contribuyendo así a mejorar la movilidad.
En materia de seguridad, Raciel Pérez Cruz informó que se logró una reducción del 58 por ciento en el robo a casa habitación, así como una disminución del 40 por ciento en el robo de vehículos. Además, se registró una reducción del 29 por ciento en los homicidios dolosos y del 30 por ciento en los delitos de alto impacto.
Como parte del combate a la corrupción y el fortalecimiento de la legalidad, se informó que 120 policías causaron baja por presuntos actos contrarios a la ley, como una medida para limpiar y fortalecer a las corporaciones de seguridad del municipio.
Durante su primer informe, el presidente municipal señaló que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Vecinos de distintas colonias reconocieron algunas mejoras, aunque también señalaron que aún existen retos importantes en temas como seguridad, servicios y desarrollo urbano.
Con estos resultados, el gobierno municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando por la transformación de Tlalnepantla y mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes.