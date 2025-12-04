Extranjero sufre asalto y lo balean en Polanco

Asalto en Polanco deja a un extranjero herido. El hecho ocurrió en una de las zonas más exclusivas de la CDMX. (X: Pablo Castorena y Google Maps)

En la oficina de cambio de divisas Centro Cambiario Hashem Polanco 1, ubicada en la esquina de Moliere y Av. Homero 237-D, en Polanco, Ciudad de México, se registró el asalto a una persona de origen extranjero, quien resultó herida tras recibir un disparo la noche de este jueves 4 de diciembre.

El joven fue atendido y trasladado directamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) quienes lo transportaron en una patrulla al hospital de la Cruz Roja más cercano.





¿Qué le pasó al extranjero herido durante el asalto en Polanco?

De acuerdo con información de ADN, la persona herida se encontraba realizando un cambio de divisas en el Centro Cambiario Hashem Polanco 1, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la CDMX.

Durante la operación se acerco un individuo —aún no identificado por las autoridades capitalinas— e intentó despojar al cliente de la oficina de divisas, de sus pertenencias.

Tras resistirse al asalto, la víctima recibió un disparo en el muslo por parte del agresor, quien huyó del lugar.

Minutos después fue auxiliado por elementos de la SSC, quienes la trasladaron de urgencia a la Cruz Roja más cercana en una unidad de la policia.

Al momento, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y Policía de Investigación realizan las averiguaciones pertinentes para dar con el responsable.



