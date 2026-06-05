¿Vives en estas zonas? Aumenta la presencia de alacranes en CDMX por lluvias y calor (Voces de la UAM Unam)

Las recientes lluvias combinadas con las altas temperaturas han provocado un aumento en los avistamientos de alacranes en distintas zonas de la Ciudad de México.

Especialistas explican que el calor y la humedad favorecen la reproducción y movilidad de estos arácnidos, que suelen salir de sus refugios naturales en busca de alimento, agua y lugares secos.

¿Vives en estas zonas?: Alcaldías con mayor presencia de alacranes

Las alcaldías con mayor número de reportes son Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Álvaro Obregón, donde predominan áreas con vegetación, barrancas y terrenos pedregosos que facilitan la presencia de estas especies.

Aunque los alacranes nativos de la capital suelen tener baja toxicidad, las autoridades advierten sobre la posible llegada accidental de ejemplares más peligrosos provenientes de estados como Morelos y Guerrero.

Recomendaciones para evitar riesgos de picadura de alacranes

Para evitar riesgos, la Secretaría de Salud recomienda revisar zapatos, ropa y sábanas antes de usarlos, mantener patios limpios y libres de escombros, sellar grietas en paredes y colocar mosquiteros.

En caso de picadura, se debe acudir de inmediato a una unidad médica y evitar remedios caseros o la automedicación.

Guía para reconocer a un alacrán venenoso

Empecemos por identificar cuáles mitos nos alejan de la identificación de un alacrán tóxico o venenoso de uno que no lo es.

De acuerdo al departamento de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque de manera particular elementos como el tamaño y el color pueden contribuir a la identificación de la toxicidad de un escorpión o alacrán, estos no son indicativo directo del nivel de veneno que contenga. Lo anterior contradice el conocimiento común de que los alacranes oscuros no son venenosos y los claros sí.

Existen más de 2 mil especies de alacranes en el mundo; sin embargo, debido al incremento de la aparición de escorpiones en la CDMX, te compartimos cómo identificar a los más venenosos.

Primero analizaremos el tamaño relativo de la cola; en los alacranes tóxicos esta tiende a ser delgada y los segmentos se van alargando y adelgazando. A diferencia de los alacranes no tóxicos, donde los segmentos también se van alargando, pero el adelgazamiento no es tan notorio e inclusive puede ser mínimo.

De acuerdo con la UNAM, el aguijón de los alacranes tóxicos es fácilmente identificable. En algunas especies suele ser muy delgado y largo, preferentemente en los machos, en tanto que en las especies no tóxicas tiende a ser más abultado y no hay un alargamiento muy prominente con respecto a los otros segmentos.