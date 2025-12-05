Firman SSC y SSPC convenio Sistema Kárdex 2.0 para mejorar la administración policial

Firma Firma de convenio Kárdex 2.0. (SSC)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), firmaron un Convenio de Colaboración que otorgará la licencia de uso no exclusivo del sistema informático “Sistema de Administración Policial Kárdex 2.0”.

El convenio establece una licencia de uso por cinco años, de carácter no exclusivo y gratuito, que incluye acceso al código fuente del sistema Kárdex 2.0 para su operación, mantenimiento, actualización y adaptación.

Este convenio permitirá alSecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) autorizar el uso del sistema a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de contar con una herramienta que facilite la administración y gestión de la información relacionada con el seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera.

En la firma participaron la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer las herramientas tecnológicas al servicio de las instituciones de seguridad pública.

Durante su intervención, Marcela Figueroa destacó que el desarrollo de este sistema no representó costo alguno para la SSC, ya que fue creado internamente por las áreas de Sistemas y de Carrera Policial. Subrayó que esta herramienta será de gran utilidad para las secretarías de seguridad del país que aún no cuentan con plataformas de este tipo, al permitirles mejorar el control y manejo de los datos del personal policial.

Asimismo, señaló que el sistema fue diseñado de manera modular, lo que permitirá perfeccionarlo e incrementar sus capacidades y funcionalidades, por lo que será de gran ayuda para otras instituciones policiales en el país.

En tanto que Pablo Vázquez Camacho afirmó que es un orgullo que el trabajo realizado en la Ciudad de México pueda contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad en todo el país, y que este intercambio favorezca la retroalimentación para mejorar el servicio a la ciudadanía.