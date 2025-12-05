¡Todo listo para la Carrera del Pavo Naucalpan 2025!

Naucalpan se prepara para vivir una de las tradiciones deportivas más esperadas de la temporada decembrina: la Carrera del Pavo Naucalpan 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de diciembre en el Estadio de la Unidad Cuauhtémoc, informó el Gobierno de Ciudad Naucalpan a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN).

Este evento tiene como objetivo fomentar la actividad física, la convivencia familiar y el espíritu deportivo entre las y los habitantes del municipio, en una jornada llena de entusiasmo, salud y tradición. La participación en la carrera será totalmente gratuita, aunque estará limitada a personas mayores de 18 años, por lo que se recomienda a los interesados realizar su registro con anticipación.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la carrera contará con una distancia de 5 kilómetros, una prueba accesible tanto para corredores principiantes como para personas con mayor experiencia en este tipo de competencias. Se tendrán dos categorías: femenil y varonil, lo que permitirá una participación equitativa para todas y todos.

Como parte del incentivo para los participantes, las autoridades informaron que quienes concluyan el recorrido recibirán una medalla conmemorativa y un pavo, premio que da nombre a esta tradicional carrera y que se ha convertido en uno de los principales atractivos del evento.

Las inscripciones, requisitos, horarios y detalles para la entrega de kits podrán ser consultados en las imágenes publicadas por el IMCUFIDEN en sus redes sociales oficiales, donde también se estará proporcionando información actualizada conforme se acerque la fecha del evento.

La Carrera del Pavo se ha consolidado como una de las actividades deportivas más esperadas del mes de diciembre en Naucalpan, ya que no solo promueve el ejercicio, sino que también fortalece los lazos entre la comunidad y genera un ambiente de celebración previo a las fiestas de fin de año.

Autoridades municipales hicieron una atenta invitación a la ciudadanía para sumarse a este evento, destacando que el deporte es una herramienta importante para impulsar estilos de vida saludables y construir una mejor convivencia social.

Con esta actividad, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso con el bienestar de la población y el impulso al deporte como motor de transformación social.

¡La cita está hecha! Naucalpan se alista para correr, convivir y celebrar en la Carrera del Pavo 2025.