Recuperan 23 cuerpos de exhumaciones del Panteón Dolores; familias acusan faltas de respeto

Búsqueda Búsqueda en la fosa común del Panteón Dolores. (FGJCDMX)

Durante la primera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en las fosas comunes del Panteón Civil Dolores, se recuperaron 23 individuos, periodo durante el cual especialistas en arqueología, antropología física y criminalística realizaron la excavación arqueológica forense de manera progresiva.

De los 23 restos hallados, tres son subadultos y 20 adultos.

Sin embargo, durante la jornada que se llevó a cabo del 18 al 27 de noviembre, familias buscadoras acusaron faltas de respeto y revictimización hacia víctimas indirectas, así como de integrantes de los colectivos.

Los miembros de las familias precisaron que aunque la mayoría del equipo institucional mantuvo un trato digno y respetuoso, no toleran bajo ninguna circunstancia la revictimización mediante actos de maltrato o faltas de respeto. Por lo tanto, advirtieron, emprenderán las acciones pertinentes para pedir la destitución de la Mtra. Laura Elizabeth Alexandria Sevilla Maldonado, Subdirectora de casos de larga data, quien revictimizó y tuvo un trato irrespetuoso hacia víctimas indirectas.

“Un servidor público que falta al respeto a una víctima no sirve”, reiteraron.

Ante esta situación, exigieron la instalación de una mesa de diálogo entre familiares, colectivos, personas expertas y solidarias con el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, a fin de escuchar quejas, sugerencias y construir buenas prácticas que eviten la revictimización.

Tras la localización de estos restos, serán analizados mediante la confronta de información genética, documental y de archivo con el propósito de generar hipótesis de identificación que permita, finalmente, la entrega digna a sus familias.

Las labores comenzaron con el retiro de la lápida, la cuadriculación del área y el marcaje de los primeros niveles de la fosa 26. Posteriormente, excavaron de forma controlada en tramos de entre 20 y 40 centímetros hasta alcanzar el nivel nueve correspondiente a los 200 centímetros de profundidad, con una separación cuidadosa y una revisión minuciosa de toda la tierra de relleno, donde localizaron diversos elementos humanos que podrían provenir de hospitales, así como fragmentos, microfragmentos y astillas de elementos óseos.

Los individuos recuperados fueron resguardados y trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para su análisis e integración con las hipótesis de identidad.

Alimento insuficiente

Otra de las inconformidades de los colectivos fue que los refrigerios tipo box lunch y una comida resultaron inadecuados e insuficientes.

Mencionaron que el box lunch proporcionado por la Fiscalía de la Ciudad de México, compuesto por productos de alto contenido calórico y ricos en carbohidratos (Boing, sándwich de pan blanco tipo torta con una rebanada de jamón y una de queso, sobres de catsup, mayonesa y jalapeños, una pera o manzana y una pieza de alegría con miel), no es adecuado para personas con condiciones crónicas como diabetes, entre otras.

“Exigimos que el refrigerio incluya opciones aptas para personas con diabetes y otras condiciones médicas. Un refrigerio así, si bien puede ser suficiente ocasionalmente, se vuelve contraproducente cuando se consume durante dos semanas consecutivas”,

“Solicitamos, además, que se asegure agua caliente para té, agua potable, sueros bebibles (para el equipo en zona cero) y refrigerios adecuados para personas con diabetes en un espacio asignado y permanente dentro de la zona de observación”, sentenciaron.

“Nunca en la vida había pedido o sentido encontrar a mi hijo sin vida, pero a estas alturas y ante esta desgracia que nos ha pasado, espero encontrarlo aquí. La semana pasada que iniciaron las exhumaciones, a Dios que me prestara tantito a Carlos, un ratito para darle cristina sepultura y que se lo regresaría de nuevo y eso es lo que espero, encontrar a mi hijo aquí”, dijo Ana María Maldonado Chávez, mamá de Carlos Palomares Maldonado, desaparecido el 22 de septiembre del 2010.

Inés Lázaro, madre del desaparecido Francisco Sandoval Lázaro, expresó que no desean encontrar a sus seres queridos sin vida, no obstante, cuando ha pasado mucho tiempo sin saber de ellos, piden localizarlos en el estado que sea.

Rituales apresurados

Antes de cada acción de búsqueda, las familias buscadoras acostumbran realizar rituales y acciones de memoria y dignificación del espacio, dichas acciones, reprocharon, se llevaron a cabo en un ambiente apresurado.

“Exigimos, para futuras ocasiones, respeto absoluto y paciencia durante los rituales acostumbrados por familias y colectivos, por lo que pedimos que estos momentos de sumo valor para nosotras sean considerados en el itinerario minuto a minuto del proyecto de exhumaciones.

Asimismo, reprobaron la prohibición explícita de acciones de memoria y dignificación en el espacio destinado a la observación.

Actividades como bordado, pintura, escritura, rezo, entre otras, explicaron, no sólo les permiten mantener actividad física y cognitiva y la moral alta, si no que funcionan como espacios de construcción comunitaria, escucha y contención emocional en procesos tan extenuantes como la exhumación de una fosa común.

“Estas acciones han sido una práctica y una lucha ganada por colectivos y familias independientes en todo el país. Exigimos que se garanticen las condiciones para ejercer nuestro derecho a la memoria y a la libertad de expresión en futuras acciones de exhumaciones de fosas comunes”.

A pesar de que existió apertura para permitir el acceso de expertas y expertos independientes a la zona cero (fosa común y triage), solicitaron flexibilidad para considerar su participación sin registro previo y a petición de familias y víctimas independientes.

Asimismo, los colectivos reconocieron el acceso otorgado a familias y personas solidarias para ingresar a la zona de triage, lo que permitió observar directamente a las personas exhumadas, dar fe del trabajo forense y descartar posibles indicios relevantes mediante rasgos individualizantes.

No obstante, consideran necesario:

● Mejorar las condiciones para evitar afectaciones a la salud de las personas observadoras, especialmente mediante una adecuada gestión del tiempo, avisándonos con cinco minutos de anticipación para colocarnos el Tyvek, guantes y cubrebocas

● Generar alternativas para quienes no deseen ingresar a zona cero y acceder que peritos fotógrafos forenses muestren las fijaciones de los cuerpos exhumados a través de sus cámaras

Por otro lado, otra de las indignaciones de la familias fue la prohibición de periodistas y de medios durante las exhumaciones de las fosas comunes del Panteón Dolores en la zona de observación. Explicaron que su labor es esencial como puente para la libertad de expresión, la denuncia de malas prácticas y el derecho de la sociedad a conocer información de interés público en el contexto de la crisis humanitaria de desaparición y particularmente qué pasó y cómo pasaron las cosas dentro del marco de estas actividades.