Lourdes Paz presenta su primer informe con avances en seguridad, bienestar y mejora urbana en Iztacalco

La alcaldesa Lourdes Paz presentó su primer informe con aumentos históricos en seguridad, ampliación de servicios urbanos y más de 400 mil habitantes beneficiados con programas sociales.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz presentó su primer informe de gobierno, donde afirmó que la demarcación vive “un año de transformación” marcado por mejoras históricas en seguridad, obra pública, servicios urbanos y políticas de bienestar que —según dijo— han beneficiado a cientos de miles de habitantes.

Fortalecimiento de la seguridad

La edil destacó que la demarcación realizó el mayor avance en seguridad en décadas, al incrementar de 37 a 204 policías en operación con turnos 24x24 horas. La flota vehicular se amplió de 8 a 48 patrullas y de 8 a 18 motopatrullas, lo que redujo el tiempo de respuesta a menos de siete minutos y contribuyó a una disminución del 18% en delitos de alto impacto.

El informe detalló que se realizaron 3,600 operativos preventivos, más de 6,000 revisiones, 57 operativos de chatarrización y la atención de 1,200 solicitudes ciudadanas en las 241 sesiones del Gabinete de Seguridad. Asimismo, la Policía Violeta, dirigida a apoyar a mujeres, brindó más de 100 atenciones especializadas.

Protección Civil

La alcaldía impartió 127 capacitaciones, integró 80 Comités de Protección Civil, elaboró 74 capas del Atlas de Riesgos y atendió 1,542 emergencias y 2,345 servicios prehospitalarios. El programa “Revisa tus instalaciones, No te hagas” permitió reparar 132 fugas de gas en diversas colonias y unidades habitacionales.

Servicios urbanos y obra pública

El gobierno local informó que se intervinieron 45 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica con más de 3 mil acciones de bacheo, además de la rehabilitación de banquetas, la realización de 2 mil señalizaciones y una inversión importante en drenaje y agua potable.

También dio mantenimiento a 140 escuelas, instaló 14 mil luminarias, renovó 56 mil metros de cableado, rehabilitó 30 inmuebles públicos, mejoró los 16 mercados y construyó más de dos senderos seguros.

Programas sociales y de bienestar

La estrategia social “Manita de Gato” benefició directamente a 400 personas cada mes e indirectamente a 400 mil habitantes, mientras que el programa “Caminos de Luz” intervino 23 colonias.

En materia de salud, más de 53 mil personas recibieron servicios gratuitos; el programa “Salud para el Pueblo” brindó 22 mil atenciones; se realizaron 59 jornadas de salud y el Centro Fortaleza otorgó más de 8 mil consultas psicológicas. También se entregaron 656 aparatos ortopédicos y auditivos.

Atención a mujeres, infancia y grupos vulnerables

El programa “Mujeres por la Paz” atendió a 17,400 beneficiarias, diez veces más de lo previsto. La Clínica y la Casa de las Mujeres otorgaron más de 6 mil servicios especializados.

Cuatro CENDIs fueron rehabilitados y se reforzó la alimentación de 624 niñas y niños. Además, se impartieron talleres a 400 menores, un curso de verano benefició a 70, y se entregaron uniformes y juguetes.

En acciones de inclusión, la alcaldía atendió 85 puntos con presencia de personas en situación de calle, canalizó a casi 30 personas a programas sociales y entregó tinacos y materiales a viviendas vulnerables.

Desarrollo económico

En materia económica, se tramitaron 1,151 gestiones en el SIAPEM; el programa “Mi Negocio en Paz” brindó asesoría a comercios, se regularizó al 60% de comerciantes en mercados y se renovó la imagen del Mercado El Rodeo.

Cultura, deporte y patrimonio

La alcaldesa informó que por primera vez se destinaron 1.5 millones de pesos a mayordomías y comparsas. Se apoyó a 82 talleristas y 60 mil personas asistieron a actividades culturales.

En deporte, 800 atletas recibieron uniformes y 500 deportistas representaron a la alcaldía en los Juegos CDMX 2025, donde obtuvieron 173 medallas. La alberca Leandro Valle fue rehabilitada totalmente y continúa la renovación integral de la alberca Antonio Argüelles.

Además, destacó acciones de apoyo a establecimientos mercantiles, obras de rehabilitación urbana, así como programas para reforzar la identidad de los siete barrios originarios, entre ellos apoyos a mayordomías, el concurso “Reina de las Fiestas Patrias” y el proyecto “Conociendo los Barrios”.

Medio ambiente

Iztacalco cuenta con 615 áreas verdes, equivalentes al 8.4% del territorio. La alcaldía indicó que continúa su rehabilitación y mantenimiento, además de operar 61 rutas de recolección domiciliaria, atender 249 escuelas y edificios públicos, realizar jornadas de esterilización animal y fomentar la educación ambiental.

Al cierre, la alcaldesa manifestó que los avances “confirman que la transformación avanza con paso firme” y señaló que su administración seguirá trabajando en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México.

“Aquí venimos a trabajar, a cumplir y a transformar. Este es sólo el principio”, afirmó.