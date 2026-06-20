Concluye Mega Jornada de Servicios Públicos en Santa María Tlayacampa Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó el cierre de la Mega Jornada de Servicios Públicos realizada en el Módulo Deportivo de Santa María Tlayacampa, una estrategia impulsada por el gobierno local para mejorar la imagen urbana y atender las principales necesidades de la población.

Durante la jornada, personal de distintas áreas del Ayuntamiento llevó a cabo trabajos de limpieza, bacheo, mantenimiento de alumbrado público y atención a mascotas, acciones que buscan recuperar espacios públicos y elevar la calidad de vida de los habitantes.

El alcalde destacó que estas actividades forman parte de los esfuerzos que realiza la administración municipal para avanzar en la transformación de Tlalnepantla, mediante la mejora de los servicios básicos y el fortalecimiento de la infraestructura urbana en las comunidades.

Entre las labores realizadas se encuentran la recolección de residuos, barrido de calles, poda de áreas verdes y retiro de desechos acumulados en diversos puntos de Santa María Tlayacampa. Estas acciones tuvieron como objetivo mantener espacios más limpios y seguros para los vecinos.

Asimismo, cuadrillas de trabajadores efectuaron trabajos de bacheo en calles que presentaban afectaciones, con el propósito de mejorar la movilidad de peatones y automovilistas. De igual forma, se realizaron reparaciones y mantenimiento en luminarias para reforzar la seguridad durante las noches.

Uno de los servicios que más llamó la atención de los asistentes fue la atención veterinaria para mascotas. Durante la jornada se brindaron servicios de orientación, revisión médica y acciones enfocadas en promover el cuidado responsable de perros y gatos.

Vecinos de la comunidad acudieron al Módulo Deportivo para conocer los servicios ofrecidos y aprovechar las actividades organizadas por el gobierno municipal. Algunos habitantes reconocieron la importancia de acercar este tipo de programas a las colonias, ya que permiten atender problemáticas que afectan directamente a la comunidad.

Raciel Pérez Cruz señaló que la participación ciudadana es fundamental para mantener en buenas condiciones los espacios públicos y consolidar los avances alcanzados mediante estas jornadas. Asimismo, reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera cercana con la población para atender sus demandas.

El presidente municipal destacó que las Mega Jornadas de Servicios Públicos se han convertido en una herramienta para acercar la administración a las colonias y responder de manera directa a las necesidades de los habitantes.

Las autoridades municipales informaron que estas acciones se seguirán desarrollando en distintas comunidades de Tlalnepantla con el fin de ampliar la cobertura de los servicios públicos y mejorar las condiciones urbanas en todo el municipio.

Además de los beneficios inmediatos en materia de limpieza e infraestructura, el gobierno local señaló que estas jornadas contribuyen a fortalecer la convivencia comunitaria y promover una mayor participación de los ciudadanos en el cuidado de su entorno.

La administración municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando programas que favorezcan el bienestar de la población y permitan avanzar en la construcción de una ciudad más ordenada, segura y funcional para todos.