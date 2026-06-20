Refuerza Ecatepec trabajos de limpieza y desazolve para prevenir inundaciones

Como parte de las acciones preventivas del Operativo Tormenta, el Gobierno de Ecatepec mantiene jornadas permanentes de reparación, limpieza y desazolve de bocas de tormenta en distintos puntos del municipio con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Las labores forman parte de una estrategia impulsada por la administración municipal encabezada por la presidenta Azucena Cisneros Coss, que busca prevenir encharcamientos e inundaciones que puedan afectar a las familias ecatepenses y a la infraestructura urbana.

Personal de diversas áreas del gobierno local realiza trabajos diarios de retiro de basura, lodo y materiales que obstruyen el correcto funcionamiento de la red de drenaje. Estas acciones permiten mejorar el flujo del agua pluvial y disminuir la posibilidad de afectaciones en calles y avenidas durante las precipitaciones.

De acuerdo con autoridades municipales, muchas de las bocas de tormenta presentan acumulación de residuos sólidos como plásticos, cartón, ramas y otros desechos que son arrastrados por la lluvia, lo que dificulta el desalojo del agua y provoca anegaciones en diversas zonas del municipio.

Por ello, las cuadrillas de trabajadores llevan a cabo recorridos constantes para identificar puntos de riesgo y atender de manera oportuna las áreas que requieren mantenimiento. Además de la limpieza de alcantarillas, también se realizan reparaciones en la infraestructura hidráulica para garantizar su correcto funcionamiento.

Las autoridades señalaron que el Operativo Tormenta contempla acciones preventivas antes, durante y después de las lluvias, con la participación coordinada de distintas dependencias municipales encargadas de servicios públicos, protección civil, agua potable y seguridad.

El objetivo principal es reducir los riesgos para la población y responder de manera rápida ante cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas.

Vecinos de distintas colonias han observado los trabajos realizados por las brigadas municipales, quienes utilizan equipo especializado para retirar los residuos acumulados en la red de drenaje y mantener limpias las bocas de tormenta.

El gobierno municipal destacó que la participación ciudadana también es fundamental para prevenir inundaciones, por lo que hizo un llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública, barrancas, canales y alcantarillas, ya que estos desechos suelen ser una de las principales causas de obstrucción del sistema de drenaje.

Asimismo, se exhortó a los habitantes a reportar cualquier problema relacionado con coladeras tapadas o encharcamientos para que las autoridades puedan atenderlos de manera oportuna.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, ha instruido a las distintas áreas del Ayuntamiento a mantener una vigilancia permanente durante la temporada de lluvias y reforzar las acciones preventivas en las zonas identificadas como susceptibles a inundaciones.

Las autoridades municipales aseguraron que estos trabajos forman parte del compromiso de brindar mayor seguridad y bienestar a las familias de Ecatepec, especialmente en una época del año en la que las lluvias pueden generar afectaciones importantes.