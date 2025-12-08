Inauguran estación de Policía Especializada de Género en Tlatelolco

Módulo Módulo de la Policía de Género en Tlatelolco. (GCDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió la Estación de Policía Especializada de Género en la Unidad Habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, que como primer respondiente, desplegará equipo para proteger, cuidar y acompañar a las habitantes que sufren algún delito dentro de sus hogares.

María Del Rosario Novoa Peniche, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, detalló que este módulo cuenta con un cuerpo policial que responde a las necesidades detectadas en los sectores prioritarios y a los tipos de violencia más recurrentes, como familiar y sexual y con un modelo único en el país:

Asesoría técnica: Coordinación permanente con la Subsecretaría de Operación Policial, área que cuando una mujer o adolescente solicita apoyo, la Policía de Género otorga apoyo en el llenado del informe policial homologado, acompañamiento de custodia de detenidos y gestiones con las instituciones receptoras para asegurar que la atención sea expedita y adecuada

Intervención operativa: Contempla acciones en el terreno, detenciones en flagrancia, acompañamiento de las víctimas a la Fiscalía para iniciar las denuncias, así como traslados a los Centros de Justicia para las Mujeres y coordinación con las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Secretaría de las Mujeres

Supervisión: Busca que todos los policías actúen con un enfoque victimal y de género, que se erradiquen prácticas que generan violencia institucional o revicitmación, factores que inhiben la denuncia y minan la confianza ciudadana. Esto incluye la formación en la acción, con capacitación para el acompañamiento de víctimas de violencia de género, con estándares que garanticen trato sensible, humano y no revictimizante

Proximidad: Intervenciones preventivas y de presencia cercana con la comunidad, junto a patrullaje preventivo y disuasivo, participación en todas las campañas de proximidad

La Policía de Género cuenta con 30 vehículos abordados por 180 elementos, con especial atención en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, territorios donde tienen el mayor número de reportes de agresiones hacia el sexo femenino.

“Hoy inauguramos más que una estación, inauguramos una forma distinta de entender la seguridad pública centrada en las víctimas, basada en la profesionalización y anclada en la cercanía con la comunidad. Como lo prometimos en agosto, la policía especializada de género es un hecho, ahora damos un paso más hacia la consolidación, la inauguración de esta, su casa”, agradeció Novoa Peniche.

Con una mejor preparación para el llenado del informe policial homologado y la puesta a disposición, los agentes serán clave para que las carpetas de investigación sean revisadas por jueces y se aplique el peso de la Ley contra los agresores.

Tras su inauguración en septiembre, la Policía de Género trabaja con sus homólogas ubicadas en los sectores Buenavista, Cuautepec, Dinamos, Nativitas, Quetzal y Tlatelolco, colaboraciones con las que se han atendido emergencias en el ámbito familiar y comunitario. Las autoridades a cargo destacaron que cuando las afectadas acuden a estos sitios de ayuda y en busca de alternativas para una vida libre de violencia, se les brinda atención sin ser juzgadas, para después ejecutar patrullajes disuasivos en la zona que habitan.

Para solicitar el servicio de la Policía de Género, únicamente es necesario llamar al número *765 o al de emergencias 911, sin embargo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a los elementos de seguridad acudir casa por casa para platicar a las vecinas qué es el violencia y poner a su disposición el patrullaje y cercanía en caso de ser objeto de un delito.

Más de 200 acciones a favor de las mujeres en 3 meses

Desde su creación, la policía violeta ha llevado a cabo más de 200 acciones a favor de las mujeres, sumado a puestas a disposición de violentadores por el delito de violencia familiar, reforzado con rondines y seguimiento de denuncias ante el Ministerio Público.

Por igual, Brugada llamó a los policías hombres a empatizar y comprender la violencia y agresiones hacia el sexo femenino, para que cualquier elemento pueda brindar apoyo a las agredidas.

Una de las metas, dijo Brugada, es que se amplíe el servicio a 73 patrullas de género, una por sector policial, con más de 400 policías capacitados y certificados para reducir el tiempo de respuesta en llamados de auxilio.

Entre las acciones que realiza la Policía de Género con mayor recurrencia está el acompañamiento para denunciar un delito y posteriormente tramitar medidas de protección, bajo el cuidado de la integridad física y psicosocial de las mujeres, desde evitar que la persona agresora sea trasladada en la misma patrulla, hasta coordinar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para evitar cargas adicionales a las víctimas.

Igualmente, este grupo especializado colabora en la búsqueda y localización de personas extraviadas, lo que ha permitido reunir a niñas, niños y mujeres con sus familiares.

Del mismo modo, se han atendido casos de violencia vicaria --- forma de violencia de género en la que el agresor daña a la mujer a través de una tercera persona, generalmente sus hijas o hijos, para causarle el mayor sufrimiento y daño psicológico. El objetivo principal es ejercer poder y control sobre la víctima indirectamente, utilizando a sus seres queridos como un medio o instrumento --- en los que se ha logrado la implementación de medidas de protección en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, en adición de traslados a instituciones y adecuadas custodias de detenidos.

Además de estar formado para las operaciones policiales que realiza la Policía Preventiva, este grupo de elementos de género cuentan con conocimientos y habilidades específicas, como escucha activa, enfoque victimal, género y herramientas para identificar riesgos y proteger a las víctimas, con la finalidad de que brinden un primer contacto digno y no revictimizante, con entrevistas adecuadas y con la aplicación de primeros auxilios psicológicos sin prejuicios y que en todo momento su actuar sea confidencial, celeridad, oportuno y eficiente.