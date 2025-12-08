“La transformación exige unidad, no protagonismos”: Delfina Gómez y Rosi Wong cierran filas en el primer Informe de la edil

.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, acudió al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal de Tecámac, Rosa Yolanda Wong Romero, donde conminó al público mexiquense a unir fuerzas y trabajar en equipo para lograr el proyecto de nación que lidera la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que llamó a los servidores públicos a honrar la confianza ciudadana toda vez que “nuestro movimiento se distingue por trabajar de manera coordinada y dialogar para que las diferencias alcancen acuerdos”, amplió.

En el Parque Ecológico Sierra Hermosa, la Gobernadora del Estado subrayó el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno que ha sacado adelante la transformación de Tecámac, esto a través de apoyos a las mujeres y estudiantes, además de las inversiones realizadas en materia de salud, educación y movilidad.

Sobre el Informe de Rosi Wong, la mandataria celebró el compromiso de la presidencia municipal con la atención de las necesidades de los tecamaquenses, así como por afrontar los retos existentes y apoyar a la población desde el gobierno, por lo que llamó a dejar de lado resentimientos y situaciones complicadas que no dejan nada y provocan división. En la misma línea, exhortó a estar a la altura de lo que merece el pueblo mexiquense, a través de un trabajo conjunto y la suma de esfuerzos.

Por su parte, la Presidenta Municipal Rosa Yolanda Wong Romero, hizo un recuento de los avances en materia de salud, educación, movilidad, infraestructura y apoyo a las mujeres en la demarcación de la que es jefa, rechazó la violencia política y sostuvo que “la libertad y la dignidad son condiciones fundamentales para gobernar”.

Acompañaron a la Gobernadora en el evento, la Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directa de la Sexagésima Segunda Legislatura local; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, así como legisladores federales y locales, y Presidentes Municipales de comunidades vecinas.