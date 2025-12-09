Delfina Gómez enciende el árbol de navidad en el Palacio de Gobierno

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como parte de las fiestas de Diciembre, encabezó en el patio central de Palacio de Gobierno, el encendido del árbol de Navidad.

Asimismo se coloco el nacimiento, el cual forma parte año con año de las tradiciones de esta época.

“Que en esta Navidad reine esa armonía, que lo que tenemos en nuestros corazones podamos manifestarlo a través de nuestras obras por quien más lo necesita”, comentó la Gobernadora Delfina Gómez.

Junto con los integrantes de su Gabinete, la Mandataria estatal, fue espectadora de la interpretación de una serie de villancicos, los cuales fueron entonados por parte del Coro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). El grupo de alumnos es dirigido por el Maestro Emilio Hernández.

La Pastorela “Apúrense que el abuelo tiene que llegar al nacimiento” de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, también formo parte del programa del evento.

La encendida del árbol navideño, contó por igual con la presencia de Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la UAEMéx, varios integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo y presidentes municipales.