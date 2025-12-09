Fortalecen C5 y FGJCDMX señal espejo para combatir el robo de vehículo

Convenio Coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés y titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde. (C5 y FGJCDMX)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, y el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, firmaron un convenio de colaboración para habilitar una señal espejo en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte.

Mediante este sistema se compartirá monitoreo interinstitucional en tiempo real a fin de fortalecer la investigación del delito de robo de vehículos.

La fiscal y el coordinador destacaron que esta colaboración permitirá mejorar los tiempos de reacción, el análisis de rutas de escape, la identificación de posibles sitios de desmantelamiento y almacenamiento de autopartes, así como dar seguimiento oportuno a los hechos.

“Contar con acceso oportuno a estas grabaciones nos permite reaccionar mejor en las primeras horas de la investigación y fortalecer una de las principales estrategias de la Fiscalía CDMX y del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, que es el combate al robo de vehículos”, señaló la fiscal general.

Con este convenio, cuando la víctima reporte un robo de vehículo al 911, se abrirá una carpeta de investigación especial. Gracias al nuevo sistema de señal espejo con el C5, la Policía de Investigación (PDI) podrá acceder de inmediato a las cámaras para dar seguimiento en tiempo real y agilizar las primeras diligencias.

Adicionalmente, personal de la Fiscalía CDMX contará con acceso a la plataforma de Incidentes del C5 (CAD), lo que permitirá la consulta, carga y actualización de información jurídica sobre el estatus de los reportes de robo.

Durante su intervención, Guerrero Chiprés subrayó que se cuenta con 340 arcos con 833 sensores para detección de placas de vehículos y actualmente se ha instalado el 84 por ciento de las 30 mil 400 nuevas cámaras con que se cerrará este año.

“Todo esto permite un trabajo en áreas centrales como los casos de personas desaparecidas, robo de autopartes y robo de vehículos. Nos interesa modificar realidades y contribuir con este segundo piso de la videoseguridad y de la procuración de justicia”, señaló.

Bertha Alcalde Luján recordó que la colaboración con el C5 ha sido determinante en la atención de reportes de personas desaparecidas, ya que en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP) se cuenta también con una señal espejo que brinda acceso directo e inmediato a las cámaras de videovigilancia.

Este mecanismo ha permitido fortalecer las labores de búsqueda desde los primeros momentos, lo que se refleja en una tasa de localización superior al 70 por ciento durante las primeras 72 horas. Destacó que esta experiencia confirma la importancia de contar con herramientas tecnológicas de monitoreo en tiempo real, como la ahora implementada para la investigación del robo de vehículos.