Se espera una derrama económica de mil 724 millones de pesos por la Fiesta Guadalupana: CANACO

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que este año durante las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, se espera una derrama económica estimada de mil 724 millones de pesos, para beneficio de miles de familias en la Ciudad de México.

Este 12 de diciembre, se prevee la llegada de ente 11 y 13 millones de peregrinos al centro religioso, provenientes de todo el país y del extranjero, lo que ha onsolidado esta fecha en uno de los motores más importantes para el comercio y los servicos locales.

“La fe y devoción de millones de mexicanos se traducen también en un impulso vital para nuestra economía. Los mil 724 millones de pesos por la derrama económica no solo son una cifra, sino el reflejo del sustento de miles de familias que dependen del comercio, los servicios y el turismo religioso, durante estas fechas”, señaló Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial.

Las actividades con mayor demanda serán: alimentos preparados, florerías, establecimientos de comida rápida, minisúper, tiendas de abarrotes, artículos religiosos, artesanías, hospedaje y transporte público y privado. Se estima un gasto promedio de entre 260 y 1,800 pesos por peregrino.

Las autoridades locales han dispuesto operativos de seguridad y servicios para garantizar que la celebración se desarrolle en un ambiente de paz, devoción y confianza para los asistentes.