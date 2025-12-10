Activan operativo especial en L6 del Metro por afluencia de peregrinos hacia la Basílica

La estación La Villa-Basílica mantendrá su horario habitual, mientras brigadas y áreas de protección civil permanecerán en guardia

El Sistema de Transporte Colectivo informó que implementará un operativo de seguridad y atención al usuario en la Línea 6, como parte del dispositivo Basílica 2025, ante el incremento de personas que se trasladan al recinto guadalupano.

La estación La Villa-Basílica operará con el horario habitual de día laborable, de 05:00 a 24:00 horas, y será una opción de movilidad para quienes acudan al Cerro del Tepeyac. El operativo se llevará a cabo desde el jueves 11 de diciembre y hasta el término de la jornada del 12 de diciembre.

El Metro agregó que reforzará la presencia de personal policial en La Villa-Basílica, en las estaciones de correspondencia de la Línea 6 con las Líneas 3, 4, 5 y 7, y en las terminales El Rosario y Martín Carrera. De manera paralela, brigadas de atención al usuario, identificadas con chalecos color menta, brindarán apoyo para resolver dudas sobre la adquisición o recarga de tarjetas MI, orientación para desplazamientos y transbordos, así como información general.

Las áreas de Seguridad Industrial e Higiene y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantendrán guardias permanentes en la Línea 6 para intervenir en situaciones que requieran primeros auxilios. En cuanto a la operación, se realizará monitoreo continuo para enviar trenes en vacío a las estaciones que presenten mayor demanda.

El organismo llamó a respetar la línea de seguridad en andenes y evitar el descenso a vías o el lanzamiento de objetos. En caso de caída de pertenencias, solicitó informar al personal de seguridad para coordinar su rescate. También recordó que no está permitido ingresar a la red bajo los efectos del alcohol ni portar bebidas alcohólicas.