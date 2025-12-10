Aprueba Legislatura del Estado de México el Paquete Fiscal 2026 sin contratación de deuda

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

La LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2026, propuesto por el Ejecutivo estatal el 19 de noviembre, con lo que quedaron formalizados los criterios de planeación económica para el próximo año. El Gobierno mexiquense señaló que el presupuesto se ejercerá sin contratación de deuda y con un enfoque orientado al bienestar social.

La administración estatal informó que la aprobación se dio tras el análisis y la discusión parlamentaria del proyecto, presentado dentro de la agenda de transformación y justicia social impulsada por el gobierno encabezado por Delfina Gómez.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el paquete aprobado proyecta ingresos por 410 mil 342 millones de pesos y mantiene la política de disciplina financiera al no contemplar endeudamiento. Además, establece que 54 por ciento del gasto se dirigirá a programas y acciones de bienestar social.

El documento también prevé una inversión pública por 19 mil 818 millones de pesos, una cifra considerada por el gobierno estatal como histórica. Los recursos se enfocarán principalmente en seguridad, infraestructura estratégica, salud, desarrollo regional y proyectos relacionados con el suministro de agua.

El Ejecutivo estatal señaló que el proceso legislativo permitió fortalecer el proyecto original mediante un diálogo respetuoso entre los poderes, lo que derivó en ajustes orientados a reforzar la visión social del presupuesto.

Tras la aprobación, el Gobierno del Estado de México afirmó que el ejercicio del gasto se realizará bajo criterios de austeridad, transparencia y eficiencia, con el objetivo de que los recursos públicos se traduzcan en mejoras en seguridad, educación, infraestructura y bienestar para la población.