Realizan en Texcoco Megajornada de Vacunación y Mastografías

Mastrografías en Texcoco

Para reforzar las medidas de prevención en la temporada de frío, el Gobierno Municipal de Texcoco llevó a cabo la Megajornada de Vacunación y Mastografías en las instalaciones de la Feria del Caballo. En este espacio se aplicaron vacunas contra covid, influenza, neumococo y sarampión, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de México y el Sistema Municipal DIF.

Los módulos de vacunación se colocaron dentro del pabellón ferial, mientras que el Ayuntamiento habilitó un operativo de transporte gratuito para trasladar a habitantes de todas las comunidades hasta el recinto. El objetivo fue garantizar que ningún vecino se quedara sin acceso a las vacunas ni a los servicios médicos, especialmente en un periodo donde aumentan las enfermedades respiratorias.

A la inauguración asistieron el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez; la presidenta honoraria del DIF municipal, Yesenia Armas Tobón; el director de Servicios de Salud, Erick Urrutia Favila, en representación de la secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya; así como el director de epidemiología de la dependencia estatal, Marco Antonio Montes de Oca González.

Durante su intervención, el presidente municipal agradeció a la Secretaría de Salud y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por el respaldo para realizar esta jornada. Reconoció también la gestión del DIF municipal para acercar estos servicios gratuitos a la población. Señaló que estas acciones contribuyen al cuidado de la salud de las familias texcocanas y recordó que la pandemia dejó lecciones importantes que impulsan a reforzar la prevención.

Gutiérrez Martínez explicó que, además de la campaña de difusión, se acordó con los transportistas ofrecer traslados gratuitos hacia la sede de la jornada, facilitando la asistencia tanto de adultos mayores como de familias completas. Invitó a la ciudadanía a aprovechar la disponibilidad de vacunas, sobre todo aquellas que se recomiendan durante el invierno, como influenza y neumococo.

Por parte de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Montes de Oca destacó que el Estado de México cuenta con un esquema de 26 vacunas gratuitas, todas disponibles en las unidades médicas. Recalcó que estas dosis están diseñadas para proteger a personas de todas las edades.

La presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, subrayó que esta jornada fortalece la salud familiar al ofrecer herramientas para prevenir enfermedades que suelen repuntar en otoño e invierno. Agradeció a las autoridades estatales por facilitar el acceso a estos servicios.

En su mensaje, el director de Servicios de Salud, Erick Urrutia Favila, alertó sobre la epidemia de sarampión que actualmente enfrenta el país. Explicó que el 88% de los más de 5,800 casos registrados corresponde a personas no vacunadas. Señaló que la vacuna funciona como un “seguro de vida”, pues representa la primera línea de defensa para niñas, niños, adultos y personas mayores.

Urrutia Favila resaltó la importancia de completar los esquemas de vacunación y reiteró que esta jornada busca fortalecer la prevención en Texcoco. Informó que solo se solicitó una identificación oficial para recibir la vacuna correspondiente, con el fin de agilizar el proceso y atender al mayor número posible de personas.

La Megajornada de Vacunación y Mastografías concluyó con una amplia participación de la ciudadanía, reafirmando el compromiso del municipio con el bienestar y la salud pública.