Reconocen trayectoria de Vicente Gutiérrez al frente de la Canaco CDMX con escultura del Águila Republicana

Vicente Gutiérrez Camposeco recibe el Águila Republicana de la CANACO

La trayectoria empresarial y de servicio público de Vicente Gutiérrez Camposeco fue reconocida durante una ceremonia realizada en el salón Fundadores de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la diputada Luz María Rodríguez Pérez le entregó la escultura del Águila Republicana, otorgada por un Comité de Evaluación a personajes de la vida nacional.

La legisladora, quien es secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, destacó la labor de Gutiérrez Camposeco en favor de quienes buscan emprender y generar empleos, así como su permanencia al frente de una de las organizaciones empresariales con mayor representación en la capital.

“Por su trayectoria, compromiso, defensa de todo aquel que quiere emprender y generar empleo y por seguir creyendo que vale la pena trabajar por México”, señaló Rodríguez Pérez durante la entrega.

Reconocimiento al mérito empresarial

La pieza entregada al dirigente empresarial fue elaborada por el artista y empresario Ángel Vargas, quien también forma parte del Comité de Evaluación encargado de otorgar este reconocimiento. De acuerdo con la información proporcionada, ejemplares similares, aunque no idénticos, han sido entregados a titulares de las secretarías de Economía, Marina y Defensa Nacional.

Gutiérrez Camposeco actualmente encabeza la Canaco CDMX, considerada la cámara empresarial más antigua de México y, de acuerdo con el organismo, la más grande del país, con una representatividad superior a 45 mil empresas afiliadas en la capital.

Trayectoria

La trayectoria del presidente de Canaco CDMX también incluye su paso por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), organismo que presidió durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992.

A lo largo de su carrera también ocupó cargos públicos como delegado en las alcaldías Azcapotzalco y Coyoacán, antes de continuar su actividad dentro del sector empresarial.

La entrega del Águila Republicana se realizó en el marco de la reunión de consejeros de Canaco CDMX, donde diputados, artistas y profesionales reconocieron la trayectoria de Vicente Gutiérrez Camposeco y su labor al frente de la representación empresarial en la Ciudad de México.