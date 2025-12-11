Día de la Virgen 2025: Calles cerradas y alternativas viales por peregrinación a la Basílica de Guadalupe

¿Cuándo empiezan las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe en CDMX? Conoce las fechas y vialidades afectadas

Cada 12 de diciembre, miles de peregrinos se desplazan hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para rendir homenaje a la Virgen, una de las figuras más veneradas del país. Este año, las autoridades han implementado importantes ajustes viales y medidas de seguridad para garantizar la movilidad de los miles de feligreses que asistirán a este evento masivo.

Calles cerradas por las peregrinaciones

Como cada año, el Operativo Basílica 2025 comienza días antes del 12 de diciembre, con un despliegue de seguridad y cierres viales para proteger a los peregrinos. Las principales calles afectadas están ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se concentra la mayor parte de la afluencia peatonal. Las vialidades cerradas incluyen:

Avenida Euzkadi

Calle 5 de Febrero

Fray Juan de Zumárraga

Estas arterias estarán completamente cerradas al tránsito vehicular debido a la gran cantidad de personas que se dirigen a la Basílica para las celebraciones. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar estas zonas y planificar sus traslados con antelación.

Alternativas viales en la Ciudad de México

Con el cierre de varias calles cercanas a la Basílica, las autoridades han proporcionado alternativas viales para los residentes y visitantes de la Ciudad de México. Las principales avenidas que se podrán utilizar para evitar las áreas cerradas son:

Avenida de los Insurgentes

Eje 2 Norte

Avenida Ferrocarril Hidalgo

Estas opciones permitirán una circulación más fluida y ayudarán a descongestionar las áreas cercanas a la Basílica.

Medidas de seguridad y recomendaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en conjunto con la alcaldía Gustavo A. Madero, ha preparado un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad durante las festividades. Además de los cortes viales, se ha incrementado la presencia de elementos de seguridad para resguardar tanto a los peregrinos como a los transeúntes.

Se recomienda a la población evitar la zona de la Basílica de Guadalupe a menos que sea necesario asistir a las festividades. Las autoridades han habilitado rutas alternas y se les pide a los conductores que respeten las indicaciones viales para facilitar el acceso de los peregrinos.

El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, será un evento masivo en la Ciudad de México, con una gran afluencia de peregrinos que llegarán desde diversos puntos del país. Aparte de los cambios en la vialidad, se esperan múltiples actividades religiosas, como las mañanitas a la Virgen, que dan inicio a la madrugada.

Para quienes no participen en los festejos, el día de hoy es una oportunidad para hacer ajustes en los horarios y rutas de desplazamiento, ya que se prevé que las calles cercanas a la Basílica estén completamente congestionadas.