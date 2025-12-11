Inicia construcción de la Utopía Cuauhtémoc en la colonia Morelos

SOBSE inició la intervención del predio de Peralvillo 75 para crear la primera Utopía de la alcaldía Cuauhtémoc, orientada al desarrollo comunitario

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) inició la construcción de la primera Utopía en la alcaldía Cuauhtémoc, proyecto que forma parte del plan del Gobierno de la Ciudad de México para edificar 100 espacios de este tipo en la capital. La obra se ubicará en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito, para crear infraestructura cultural, deportiva y de atención comunitaria.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, afirmó que la Utopía Cuauhtémoc busca contribuir a una ciudad “más equitativa”, al ofrecer infraestructura y servicios públicos en zonas con tradición comunitaria como Tepito.

Señaló que la intervención se realiza en un predio de 3,525 metros cuadrados ubicado en Peralvillo 75, con una construcción existente de 4,450 metros cuadrados que será rehabilitada para integrar un complejo de desarrollo social.

La nueva Utopía se sumará a los equipamientos públicos ya existentes en la zona, como el Centro Deportivo José María Morelos y Pavón, la Galería José María Morelos del INBA y el Museo Indígena del INPI, además de escuelas y centros infantiles cercanos.

De acuerdo con la SOBSE, el proyecto se desarrollará en tres niveles. En la planta baja, de 1,855 metros cuadrados, se habilitarán una cocina popular, tortillería, comercio justo, lavandería, casa de día, área de bienestar animal, un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), así como instalaciones para hidroterapia, terapia física y una alberca semiolímpica.

El segundo nivel, con una superficie de 1,354 metros cuadrados, contará con gimnasio, consultorios médicos, atención psicológica, laboratorio químico y la Casa de las Emociones. También operará una estancia infantil y la Casa de Atención a la Mujer “Siempre Vivas”, orientada a brindar apoyo y acompañamiento a mujeres de distintas edades.

En el tercer nivel, del mismo tamaño que el anterior, se concentrarán espacios educativos y culturales: una caja negra para actividades escénicas, áreas para atención a adicciones y diversidad, un taller de cuidados, un aula digital con funciones de biblioteca, una sala de música, un salón de danza y un taller de artes plásticas.

Raúl Basulto precisó que la obra se realiza con participación comunitaria y afirmó que la coordinación con vecinas y vecinos es fundamental para la apropiación de los espacios públicos.

Agregó que la dependencia continuará desarrollando infraestructura social en distintas alcaldías con el fin de mejorar las condiciones de acceso a servicios y fortalecer el tejido comunitario.