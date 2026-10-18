Desalojan tres fiestas clandestinas en inmediaciones de Ciudad Universitaria

Cientos de jóvenes, entre ellos presuntos menores de edad, fueron desalojados de tres fiestas realizadas en locales de la calle Cerro del Agua, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, luego de que autoridades de la alcaldía Coyoacán detectaron que los establecimientos no exhibieron los permisos requeridos para este tipo de actividades.

El operativo se realizó la tarde del viernes, en el tramo comprendido entre avenida Eje 10 y la calle Filosofía y Letras, con la participación de personal de Escudo Coyoacán y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Dicha intervención respondió a denuncias vecinales sobre reuniones en las que presuntamente se venden y consumen bebidas alcohólicas, además de que se ha reportado la presencia de menores de edad.

A lo largo de la revisión, las autoridades encontraron jóvenes dentro y fuera de los establecimientos y solicitaron la documentación correspondiente para determinar si los locales contaban con las autorizaciones necesarias para operar como establecimientos mercantiles.

Al no acreditarse los requisitos solicitados, se pidió a los asistentes que abandonaran los inmuebles por su propia voluntad, con el propósito de evitar situaciones de riesgo. El retiro se llevó a cabo sin detenciones ni incidentes, aunque la alcaldía reportó agresiones verbales de algunas personas contra los elementos de seguridad.

La demarcación señaló que en la zona se han realizado operativos anteriores para cerrar espacios similares y anunció que continuará con las revisiones aleatorias y permanentes de establecimientos donde se organicen este tipo de actividades.

Del mismo modo, informó que se dio vista a las autoridades correspondientes para que determinen los procedimientos legales que resulten aplicables.