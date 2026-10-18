Ofrece Cuauhtémoc 578 atenciones veterinarias durante jornada de adopción

La alcaldía Cuauhtémoc brindó 578 atenciones a animales de compañía durante la jornada “Amor Perrón”, realizada en el Jardín Pushkin, donde también se promovió la adopción responsable de perros y gatos.

La actividad, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, incluyó servicios veterinarios gratuitos y la participación de organizaciones civiles, asociaciones, especialistas y empresas vinculadas con el cuidado animal.

A lo largo de la jornada se realizaron 37 esterilizaciones, se aplicaron 152 vacunas antirrábicas y 26 vacunas adicionales, además de 239 valoraciones médicas veterinarias y 67 desparasitaciones.

En materia de adopción, se recibieron cinco solicitudes y se concretaron dos adopciones. Asimismo, 50 personas se acercaron a conocer a los perros que buscan un hogar y tuvieron la oportunidad de pasearlos por el parque.

En la inauguración, Rojo de la Vega llamó a la ciudadanía a considerar la adopción como un compromiso de largo plazo, que implica atender las necesidades médicas de los animales y garantizarles condiciones adecuadas de vida durante todas sus etapas.

“Adoptar es una decisión para toda la vida”, señaló la alcaldesa, quien también invitó a las personas interesadas a dar una oportunidad a los perros que, por su edad, tamaño o temor, suelen tener menos posibilidades de encontrar una familia.

La jornada fue organizada por la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía y contó con la colaboración de agrupaciones como Can Fest México, Pasos Perrunos, Las Huellitas de Tori, Los Lomitos de la Casa, Perritos House, Unión WHA y Fundación Toby, entre otras.

La alcaldesa indicó que el objetivo es extender las actividades de “Amor Perrón” a las 33 colonias de la demarcación, con la participación de rescatistas, especialistas y vecinos. También llamó a evitar el abandono y el maltrato animal.

La alcaldía informó que, desde el inicio de la actual administración, el Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc ha brindado 16 mil atenciones y concretado 44 adopciones de perros y gatos.