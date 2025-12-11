Ladrón fracasa al asaltar un banco en CDMX porque su letra era indescifrable

Ladrón intenta asaltar un banco en CDMX con una nota amenazante… ¡Sale mal! (@c4jimenez)

Con una carta firmada supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un sujeto intentó asaltar una sucursal bancaria de BBVA en la alcaldía Venustiano Carranza, pero su plan resultó frustrado por la cajera del establecimiento.

En el texto venían amenazas, instrucciones precisas e incluso el nombre de la persona a quien estaba dirigido. El terror buscaba instaurarse incluso sin palabras ofensivas. Solo había un detalle: la letra era indescifrable para la víctima, o por lo menos eso le dijo al ladrón, y gracias a ello logró librarse del asalto.

¿Qué decía la nota con la que un ladrón intentó asaltar un banco en CDMX?

¿Una comedia trágica para el ladrón o una jugada inteligente por parte de la cajera?

“En la mochila” —según decía la nota— “hay un arma y una bomba”. Ese fue el mensaje de amenaza para la empleada del banco.

La nota estaba dirigida a una mujer identificada como Elizabeth, En el texto venían las instrucciones precisas para realizar el asalto: “Necesito que prestes mucha atención y mantengas la calma”.

La intención era generar presión psicológica en la cajera: “En tus manos está la vida de tu familia y la de todos en el banco”.

Después venían las instrucciones para llenar con dinero una maleta, la misma con la que el ladrón entró a la sucursal de BBVA ubicada en la la Alcaldía Venustiano Carranza: “Te daré tres minutos para que llenes la maleta con dinero” decia la nota con la que el asaltante buscaba salir con un verdadero motin del banco.

En imágenes de seguridad se observa al asaltante vestido de negro y con un pasamontañas, este buscaba generar tensión y urgencia mediante el texto que entrego a la empleada del banco, con una amenaza contundente: “En la mochila hay un arma y una bomba que explotará a las 8:57, a menos que hagas lo que te digo”.

Finalmente, una advertencia cerraba el mensaje dirigido a la cajera: “Sabemos dónde vives, así que cuidado”.

La imagen de la nota que compartio Carlos Jimenez en X, estaba firmada supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“EN LA MOCHILA HAY un ARMA y UNA BOMBA”

Así intentaron asaltar un @BBVA_Mex en @A_VCarranza

Este tipo entró con 2 maletas, una nota y así amenazó a una cajera.

La mujer le dijo q no entendía la letra…

Y la rata se fue con las manos vacías.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan pic.twitter.com/Dw162OZyzj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 11, 2025

Con esta forma peculiar de intentar robar, el ladrón salió con las manos vacías, pues la cajera dijo no entender la letra, lo que frustró el asalto.

Al momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y la Fiscalía capitalina indagan el caso sin haber identificado aún al asaltante, quien huyó del sitio.



