Tlalpan lanza estrategia para eliminar consumo de alcohol en deportivos y reforzar la seguridad

La alcaldía Tlalpan puso en marcha una estrategia para reducir el consumo de alcohol en espacios públicos y mejorar la seguridad en deportivos y parques de la demarcación. La campaña, denominada “La copa se queda en casa”, fue presentada por la alcaldesa Gaby Osorio durante un acto público en el Campo Xóchitl, donde iformó que la medida responde a quejas constantes de habitantes sobre bebidas alcohólicas en áreas recreativas.

Según dijo, vecinas y vecinos han señalado reiteradamente que el consumo en parques y deportivos ha desalentado la asistencia de familias y jóvenes, además de generar conflictos y deterioro del entorno. La alcaldesa sostuvo que, aunque se trata de faltas consideradas menores, sus efectos impactan la convivencia y la seguridad.

En el evento participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Subdirección de Tránsito, la Policía Auxiliar, funcionarios de la alcaldía y la Unión de Ligas de Futbol. Osorio recordó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también recibió inquietudes vecinales sobre la situación de este deportivo durante una visita reciente.

La estrategia se aplicará mediante tres líneas de acción. La primera, enfocada en seguridad y orden, fortalecerá los operativos Rastrillo y Salvando Vidas e incorporará el dispositivo permanente “Espacios Seguros, Alcohol Cero”, que buscará detectar ventas irregulares de bebidas alcohólicas, decomisar producto, aplicar sanciones y, cuando sea necesario, clausurar establecimientos.

La segunda línea corresponde al mantenimiento y uso de los espacios deportivos. La alcaldía informó que las ligas de futbol deberán cumplir con compromisos de cero alcohol, con sanciones como suspensiones, pérdida de puntos o expulsión definitiva de torneos y de los deportivos.

También se presentó el documento “Acuerdos para erradicar el consumo de alcohol y correcto uso de los centros y módulos deportivos”, que contiene 16 reglas para jugadores, entrenadores, ligas y visitantes.

Entre los acuerdos se incluyen mantener limpios los espacios, vigilar el comportamiento de participantes y acompañantes, prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas, evitar agresiones físicas, colaborar con autoridades y contar con registros y cartas responsivas para identificación. Su cumplimiento será supervisado en conjunto con la Unión de Ligas.

La tercera línea contempla acciones de comunicación y pedagogía urbana, entre ellas señalética, materiales informativos, actividades comunitarias y campañas educativas para promover la importancia de la convivencia sin alcohol en espacios públicos.

Durante el lanzamiento se firmó un convenio con la Unión de Ligas de Futbol, encabezada por David Guerrero, para formalizar los compromisos y fortalecer la supervisión de las actividades deportivas. Según la alcaldía, esta coordinación será fundamental para el funcionamiento de la estrategia.

La intervención abarcará cinco sectores territoriales con rondines permanentes, presencia policial y seguimiento a puntos con denuncias recurrentes por consumo de alcohol o sustancias. También se atenderá la venta de bebidas a menores y el consumo en áreas prohibidas alrededor de tiendas y comercios.