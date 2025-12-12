Afluencia a la Basílica llega a 13 millones de visitantes

Miles de peregrinos acudieron a la Basílica de Guadalupe en el marco del 494 Aniversario de su aparición a San Diego en el cerro del Tepeyac (Graciela López Herrera)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Operativo Basílica 2025 alcanzó un estimado de 13 millones de personas que visitaron la Basílica de Guadalupe hasta las 05:00 horas de este 12 de diciembre. El corte corresponde a la mañana de este jueves, una vez concluido el flujo más intenso de la celebración, aunque las autoridades prevén la llegada de más peregrinos hasta el 14 de diciembre.

Las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la Alcaldía Gustavo A. Madero, reportaron más de 5 mil atenciones médicas durante la jornada. En el interior del atrio se brindaron 3,441 servicios y en el exterior 2,476, la mayoría por incidentes menores. Solo ocho casos requirieron traslado hospitalario. Además, LOCATEL registró 58 reportes de extravío, de los cuales seis permanecen activos.

Tras el descenso de la afluencia principal, comenzó el retiro paulatino de carpas, puestos de atención y brigadas voluntarias instaladas en los alrededores del recinto religioso. Aun así, continúa operando la brigada médica de la Basílica para atender emergencias derivadas de la llegada de visitantes que siguen pernoctando en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la Policía Metropolitana mantiene patrullajes en los puntos donde aún se concentran grupos de peregrinos, con el propósito de reforzar la vigilancia y prevenir incidentes. En total, 5,080 elementos de distintas corporaciones participan en el operativo en las principales rutas de ingreso, como las calzadas Ignacio Zaragoza y Tlalpan, además de avenida Insurgentes. Para estas tareas se desplegaron 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, cinco motoambulancias, dos drones y dos helicópteros.

En cuanto a las labores de limpieza, la Alcaldía Gustavo A. Madero reportó que, con apoyo de personal del Gobierno capitalino, se retiraron 980 toneladas de residuos acumulados en calles y zonas aledañas debido a la afluencia masiva. También se dio a conocer el rescate de 16 perros, que fueron trasladados a la veterinaria de la demarcación para su valoración y posterior canalización a procesos de adopción.

Las autoridades capitalinas señalaron que el dispositivo de seguridad, servicios médicos y vigilancia continuará activo durante los próximos días para garantizar condiciones de movilidad, atención y resguardo para quienes continúan arribando al santuario guadalupano.

El Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que mantendrá la coordinación entre dependencias, cuerpos de emergencia y autoridades locales para asegurar que las celebraciones religiosas y eventos masivos se desarrollen en un ambiente de paz y organización en la capital.