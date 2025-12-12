Alcoholímetro CDMX: fechas y horarios de operación con el programa “conduce sin alcohol”

Alcoholímetro CDMX Una oficial de la SSC aplica el primer filtro de alcoholemia a conductores durante el banderazo de inicio del operativo Conduce Sin Alcohol para las fiestas decembrinas. (Galo Cañas Rodríguez)

La temporada decembrina suele traer descanso por vacaciones, alegría navideña y la posibilidad de reunión con seres queridos. Sin embargo, esto también genera un incremento de incidentes por conducir en estado de ebriedad. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México informó cómo estará operando el programa “Conduce sin Alcohol”, en el que estarán incrementando la presencia y acción de los alcoholímetros a partir de este viernes 12 de diciembre y hasta el final de las fiestas.

¿Cuándo y cómo estará funcionando el Alcoholímetro CDMX con el programa Conduce sin Alcohol?

El operativo iniciará este 12 de diciembre y se mantendrá activo de forma continua, con presencia las 24 horas del día en las 16 alcaldías de la capital, hasta el cierre de la temporada de fiestas de fin de año y el tradicional “maratón Guadalupe-Reyes” el próximo domingo 11 de enero.

Los puntos de revisión del alcoholímetro estarán estratégicamente situados en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México, así como en vialidades con alta incidencia de siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.

Las autoridades informaron que estos módulos funcionarán de forma aleatoria y continua, reforzando aún más la vigilancia en zonas con mayor flujo vehicular y reportes de accidentes.

En cada módulo, las y los conductores serán sometidos primero a entrevistas con equipos “Alcostop”, que detectan la presencia de alcohol en el ambiente interior del vehículo. De existir indicios de consumo, se aplicará la prueba de alcoholemia por aire espirado para verificar que no se excedan los límites permitidos por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

¿Cuáles son las multas y sanciones si te agarra el alcoholímetro en estado de ebriedad?

Las autoridades han reiterado a la ciudadanía la importancia de no conducir si se ha consumido alcohol y de utilizar opciones de movilidad seguras, como transporte público, servicios de taxi o conductor designado, para garantizar la seguridad de todas y todos en estas fechas.

Los conductores que excedan los límites establecidos podrán ser sancionados conforme a la normatividad vigente, incluyendo multa administrativa de 60 UMAS (aproximadamente 6,514 pesos) y arresto administrativo de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social conocido como “El Torito”.