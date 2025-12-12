Aumentó el abandono de “perros peregrinos” en la Basílica este 2025

Perro Perros atendidos por AGATAN en la Basílica de Guadalupe. (Jorge Aguilar)

A las 00:00 horas del 12 de diciembre todo es alegría en la Basílica de Guadalupe, es unísono todos cantan las mañanitas a virgen, se abrazan y algunos de los peregrinos lloran de felicidad. En uno de los puntos de la explanada del templo se vive una cosa distinta, con perros abandonados, maltratados, que fueron dejados a su suerte en una ciudad que está ocupada en festejos religiosos y que al día siguiente cuando los fieles partan a sus casas, no habrá quien los cuide, alimente y proteja.

La mayoría de estos animales que fueron orillados a vivir a la deriva no se ven sucios, tampoco tienen un pelaje largo ni muestran signos de abandono por tiempo prolongado, es decir, hace poco tiempo permanecían en algún hogar. Su desamparo se volvió algo normal durante las peregrinaciones anuales, pocos se sorprenden de que una persona tire en la calle a un ser vivo, nadie lo castiga y a pesar de que las autoridades mantienen acciones para su rescate, el presupuesto y capacidad humana todavía se queda muy corta.

A un costado del templo está estacionada la unidad móvil de la Agencia se Atención Animal, la cual, hasta las 23:00 horas del 12 de diciembre, había atendido con desparasitaciones y vacunas a más de 50 perros y 11 en resguardo en el hospital canino de la Ciudad de México.

Los perritos estaban tranquilos, comían croquetas y aunque uno de gran tamaño tenía la pata destrozada, no se quejaban, estaban en calma.

Este año los perros que fueron trasladados al hospital fue mayor, en el mismo periodo del 2024, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó al hospital de la alcaldía Gustavo A. Madero a ocho caninos, mientras que uno se mantuvo en las instalaciones de la policía capitalina.

Además, en esas fechas se brindó atención médica a 75 caninos.

Para la titular de AGATAN, Ana Vilagrán, es necesario que todas las alcaldías destinen el .1 por ciento de su presupuesto, ya etiquetado, para espacios de cuidado y esterilización, sin embargo, advierte no todas poseen estos sitios, a pesar de que la situación de abandono de caninos no se ha transformado en disminuir las cifras de estos seres maltratados.

“Lamentablemente está igual (el abandono). Para mí lo que representa el tema del perro peregrino es un tema que se tiene que hacer desde meses, tendríamos que trabajar en sinergia, ahorita lo estamos haciendo muy bien Gobierno de la Ciudad y alcaldía, pero tendríamos que hacerlo con todas por donde pasan las peregrinaciones, por sí son perros que vienen desde su lugar de origen o que se van uniendo desde el camino para que ellos atiendan a los animales que pasan por sus demarcaciones y si ellos pudieran hacer un resguardo previo, estaría mucho mejor”, dijo a Crónica.

No obstante, tanto las autoridades, como veterinarios y voluntarios coinciden en que el monto destinado al cuidado animal es insuficiente, así como el mobiliario y los dos bultos de alimento para más de 50 caninos.

En información obtenida por transparencia, la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC destinó para la atención de animales:

Kit de atención médica

Correas, platos y bebederos

Cuatro vehículos y una motocicleta

Nueve trabajadores

Dos bultos de alimento para perros y uno para gato

Pláticas informativas a personas que acuden a la Basílica de Guadalupe a fin de concientizar para evitar abandono de animales de compañía

“Hace falta un cambio que tiene que venir desde la exigencia social pero también desde la educación, si nuestros niños crecieran con una materia de bienestar animal desde la primaria, ya no tendríamos adultos que vieran normal a un perro con la pata destrozada”.

“También ocurre que la ciudadanía tiene la intención de ayudar pero no actúan. Vamos poco a poco, el tema de la conciencia para rescatar animales va en ascenso”.

Por ende, enfatizó Vilagrán, gran parte del trabajo de AGATAN se sustenta con voluntariado ciudadano, que en días previos, alrededor de 20 personas se sumaron a tareas de cuidados, así como a la donación de correas, platos y alimento.

“El presupuesto nos lo define finanzas, no lo cambia la Agencia, el presupuesto asignado es para los animales que están en resguardo en el hospital de la Ciudad de México. Antes AGATAN no había asumido la tarea de rescatar animales, no entiendo por qué si somos la Agencia de Atención Animal y es nuestra obligación. Esta institución se había visto como de atención veterinaria, pero este es un nuevo enfoque social que le preocupa a los capitalinos y estamos viendo de qué manera transformamos la agencia para tener más presupuesto y atender más animales”, resaltó la titular.

Para la veterinaria Adriana Moreno, perteneciente a la clínica de la alcaldía Gustavo A. Madero, la cifra de animales de compañía abandonados continúa alta y mencionó que dados las heridas que tienen los caninos en las patas, se puede intuir que se han trasladado muchos kilómetros, es decir, los peregrinos los sacan de su lugar de origen para dejarlos en la Basílica.

“Son perros que no están desnutridos, se dejan manipular por las personas, son de casa, evidentemente vienen y los abandonan. En la noche es cuando más perritos encontramos, como están cansados, es cuando se hacinan más”.

“Depende de la asociación que los resguarde, es el protocolo a seguir para su adopción. El año pasado, con los perros peregrinos se les pidió que llenarán un formato y copia de su INE, otras asociaciones piden más requisitos, como ver dónde van a vivir, con quién van a convivir, antecedentes si han tenido animales”.